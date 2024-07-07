Что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку: разъяснение юриста — Finance.ua
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Что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку: разъяснение юриста

Личные финансы
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Что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку: разъяснение юриста
Что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку: разъяснение юриста
Трудовая книжка — это важный документ, подтверждающий трудовую деятельность работника. Ее потеря или несвоевременный возврат могут привести к проблемам при нахождении новой работы, получении социальных выплат или пенсии. Если работодатель не передает трудовую книжку после увольнения, важно действовать оперативно и эффективно.
Об этом сообщает юрист Давид Гафтер.
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Он отмечает, что руководитель должен выдать работнику заполненную трудовую книжку в тот же день, когда он уволился.
Если работник не присутствует на рабочем месте в день увольнения, работодателю необходимо отправить ему уведомление с информацией о необходимости получения трудовой книжки.
Трудовое законодательство дает право работодателю отправить трудовую книжку по почте по адресу проживания работника, но только при наличии письменного согласия работника на такую ​​пересылку.
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Если работодателем нарушена данная процедура, он может быть привлечен к ответственности, установленной законом.
«Если была задержана выдача трудовой книжки, то днем ​​увольнения должен быть день ее передачи работнику. Если так произошло, то на предприятии должен издаваться новый приказ, в котором указан новый день прекращения трудовых отношений, а также эта информация вносится в трудовую книжку. Предварительная запись об увольнении будет признаваться недействительной», — рассказал юрист.

Как действовать, если работодатель не возвращает трудовую книжку

Отправьте заказное письмо с описанием. Отправьте письмо, указав ваше согласие на отправку по почте трудовой книжки и адрес, куда ее нужно отправить. После вручения письма должно поступить сообщение о его получении работодателем.
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Повторно обратитесь к руководителю. В случае, если так и не отправили трудовую книжку, напишите повторное обращение к работодателю с требованием о выплате среднемесячной заработной платы в период невозврата трудовой книжки. Убедитесь, что ваш запрос документально подтвержден.
Обратитесь в Государственную службу Украины по вопросам труда. Напишите заявление в орган, имеющий право составлять протоколы об админправонарушении в случае нарушения трудовых норм.
Обратитесь в суд. Если все предыдущие шаги не принесли результата, подайте иск в суд для защиты своих прав. Срок обращения с исковым заявлением составляет три месяца, с момента, когда истец узнал или мог узнать о нарушении трудовых прав.
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По материалам:
Finance.ua
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