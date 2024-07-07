Что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку: разъяснение юриста — Finance.ua

Что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку: разъяснение юриста Сегодня 15:17 — Личные финансы

Что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку: разъяснение юриста

Трудовая книжка — это важный документ, подтверждающий трудовую деятельность работника. Ее потеря или несвоевременный возврат могут привести к проблемам при нахождении новой работы, получении социальных выплат или пенсии. Если работодатель не передает трудовую книжку после увольнения, важно действовать оперативно и эффективно.

Об этом сообщает юрист Давид Гафтер.

Читайте также Будут ли увольнять госслужащих без знания английского? Нардеп ответила

Он отмечает, что руководитель должен выдать работнику заполненную трудовую книжку в тот же день, когда он уволился.

Если работник не присутствует на рабочем месте в день увольнения, работодателю необходимо отправить ему уведомление с информацией о необходимости получения трудовой книжки.

Трудовое законодательство дает право работодателю отправить трудовую книжку по почте по адресу проживания работника, но только при наличии письменного согласия работника на такую ​​пересылку.

Читайте также Массовые увольнения: в МВФ предупредили правительства стран об опасности ИИ

Если работодателем нарушена данная процедура, он может быть привлечен к ответственности, установленной законом.

«Если была задержана выдача трудовой книжки, то днем ​​увольнения должен быть день ее передачи работнику. Если так произошло, то на предприятии должен издаваться новый приказ, в котором указан новый день прекращения трудовых отношений, а также эта информация вносится в трудовую книжку. Предварительная запись об увольнении будет признаваться недействительной», — рассказал юрист.

Как действовать, если работодатель не возвращает трудовую книжку

Отправьте заказное письмо с описанием. Отправьте письмо, указав ваше согласие на отправку по почте трудовой книжки и адрес, куда ее нужно отправить. После вручения письма должно поступить сообщение о его получении работодателем.

Повторно обратитесь к руководителю. В случае, если так и не отправили трудовую книжку, напишите повторное обращение к работодателю с требованием о выплате среднемесячной заработной платы в период невозврата трудовой книжки. Убедитесь, что ваш запрос документально подтвержден.

Обратитесь в Государственную службу Украины по вопросам труда. Напишите заявление в орган, имеющий право составлять протоколы об админправонарушении в случае нарушения трудовых норм.

Обратитесь в суд. Если все предыдущие шаги не принесли результата, подайте иск в суд для защиты своих прав. Срок обращения с исковым заявлением составляет три месяца, с момента, когда истец узнал или мог узнать о нарушении трудовых прав.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.