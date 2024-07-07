Что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку: разъяснение юриста — Finance.ua

Что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку: разъяснение юриста
Трудовая книжка — это важный документ, подтверждающий трудовую деятельность работника. Ее потеря или несвоевременный возврат могут привести к проблемам при нахождении новой работы, получении социальных выплат или пенсии. Если работодатель не передает трудовую книжку после увольнения, важно действовать оперативно и эффективно.
Об этом сообщает юрист Давид Гафтер.
Он отмечает, что руководитель должен выдать работнику заполненную трудовую книжку в тот же день, когда он уволился.
Если работник не присутствует на рабочем месте в день увольнения, работодателю необходимо отправить ему уведомление с информацией о необходимости получения трудовой книжки.
Трудовое законодательство дает право работодателю отправить трудовую книжку по почте по адресу проживания работника, но только при наличии письменного согласия работника на такую пересылку.
Если работодателем нарушена данная процедура, он может быть привлечен к ответственности, установленной законом.
«Если была задержана выдача трудовой книжки, то днем увольнения должен быть день ее передачи работнику. Если так произошло, то на предприятии должен издаваться новый приказ, в котором указан новый день прекращения трудовых отношений, а также эта информация вносится в трудовую книжку. Предварительная запись об увольнении будет признаваться недействительной», — рассказал юрист.
Как действовать, если работодатель не возвращает трудовую книжку
Отправьте заказное письмо с описанием. Отправьте письмо, указав ваше согласие на отправку по почте трудовой книжки и адрес, куда ее нужно отправить. После вручения письма должно поступить сообщение о его получении работодателем.
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Повторно обратитесь к руководителю. В случае, если так и не отправили трудовую книжку, напишите повторное обращение к работодателю с требованием о выплате среднемесячной заработной платы в период невозврата трудовой книжки. Убедитесь, что ваш запрос документально подтвержден.
Обратитесь в Государственную службу Украины по вопросам труда. Напишите заявление в орган, имеющий право составлять протоколы об админправонарушении в случае нарушения трудовых норм.
Обратитесь в суд. Если все предыдущие шаги не принесли результата, подайте иск в суд для защиты своих прав. Срок обращения с исковым заявлением составляет три месяца, с момента, когда истец узнал или мог узнать о нарушении трудовых прав.
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