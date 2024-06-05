Будут ли увольнять госслужащих без знания английского? Нардеп ответила — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будут ли увольнять госслужащих без знания английского? Нардеп ответила

Личные финансы
29
Будут ли увольнять госслужащих без знания английского? Нардеп ответила
Будут ли увольнять госслужащих без знания английского? Нардеп ответила
Реализация закона об использовании в Украине английского языка как международного не приведет к увольнению государственных служащих, однако они не смогут расти карьерно.
Об этом заявила заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук (фракция «Слуга народа»), пишет «Интерфакс-Украина».
Читайте также
По словам нардепа, если «человек работает на своем месте», то ему «не нужно будет показывать сертификат или проходить экзамен», чтобы сохранить должность. Однако для карьерного роста владение английским понадобится.
Кравчук также предположила, что компенсацию кинотеатрам за показ англоязычных фильмов введут после окончания или отмены военного положения. Народный депутат пояснила, что часть положений закона требует решений профильных министерств и внесения изменений в государственный бюджет.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла закон № 9432 о применении английского в Украине. Решение поддержали 236 нардепов;
  • ранее Зеленский предложил Раде предоставить английскому статус языка международного общения в Украине. Документом предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Также законопроект предполагает обязательное изучение английского в детских садах, а в школах каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию по английскому языку. Кроме того, для изучения английского будет предоставляться денежная помощь.

Сколько стоит выучить английский в Украине? 🔍

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.