Будут ли увольнять госслужащих без знания английского? Нардеп ответила — Finance.ua

Будут ли увольнять госслужащих без знания английского? Нардеп ответила Сегодня 18:30 — Личные финансы

Будут ли увольнять госслужащих без знания английского? Нардеп ответила

Реализация закона об использовании в Украине английского языка как международного не приведет к увольнению государственных служащих, однако они не смогут расти карьерно.

Об этом заявила заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук (фракция «Слуга народа»), пишет «Интерфакс-Украина».

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По словам нардепа, если «человек работает на своем месте», то ему «не нужно будет показывать сертификат или проходить экзамен», чтобы сохранить должность. Однако для карьерного роста владение английским понадобится.

Кравчук также предположила, что компенсацию кинотеатрам за показ англоязычных фильмов введут после окончания или отмены военного положения. Народный депутат пояснила, что часть положений закона требует решений профильных министерств и внесения изменений в государственный бюджет.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла закон № 9432 о применении английского в Украине. Решение поддержали 236 нардепов;

ранее Зеленский предложил Раде предоставить английскому статус языка международного общения в Украине. Документом предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Также законопроект предполагает обязательное изучение английского в детских садах, а в школах каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию по английскому языку. Кроме того, для изучения английского будет предоставляться денежная помощь.

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