Украина поднялась в рейтинге стран по уровню знаний английского. Но в Европе мы пока девятые с конца — Finance.ua

Украина поднялась в рейтинге стран по уровню знаний английского. Но в Европе мы пока девятые с конца Сегодня 23:22 — Личные финансы

Украина поднялась в рейтинге стран по уровню знаний английского. Но в Европе мы пока девятые с конца

В 2022 году Украина заняла 35 место среди 111 стран, граждане которых сдавали EF Standard English Test онлайн. Тест разработала международная компания Education First для людей, изучающих английский язык.

Глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Сергей Бабак сообщил , что уровень украинцев, принявших участие в тестировании, в среднем соответствует В2. В последние годы Украина понемногу добавляет в рейтинге.

Результаты рейтинга демонстрируют, что девушки хуже владеют английским, чем парни, после окончания школы. Однако впоследствии исправляют эти языковые пробелы. Что интересно, люди постарше постоянно улучшают свой уровень знания языка.

Также можно увидеть, что жители больших городов не всегда демонстрируют лучшие результаты.

Если говорить о ситуации с изучением английского в Европе, можно заметить, что отставающие группы исправляют ситуацию.

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