Рада підтримала закон про статус англійської мови — Finance.ua

Рада підтримала закон про статус англійської мови
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.
Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у Telegram.
За відповідний документ проголосували 236 народних обранців.
Що передбачає документ
Закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Також документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
Железняк додав, що була дискусія по правці № 336, внесеній за день до ухвалення закону. Вона передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Її підтримали 226 голосами
Довідка Finance.ua:
- 28 червня президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про статус англійської мови;
- у листопаді Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Він зокрема закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні та має визначити категорії посад, на яких кандидати повинні володіти англійською;
- у пояснювальній записці сказано, що трансформація статусу англійської в Україні буде стратегічним кроком до членства в ЄС, а метою законопроєкту визначили підвищення конкурентоспроможності України, її інвестиційної та туристичної привабливості, ширше застосування англійської в публічних сферах і створення умов для її вивчення українцями.
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