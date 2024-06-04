Рада підтримала закон про статус англійської мови — Finance.ua

Рада підтримала закон про статус англійської мови Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідний документ проголосували 236 народних обранців.

Ярослав Железняк / Telegram

Що передбачає документ

Закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Железняк додав, що була дискусія по правці № 336, внесеній за день до ухвалення закону. Вона передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Її підтримали 226 голосами

Довідка Finance.ua:

28 червня президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про статус англійської мови;



у листопаді Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Він зокрема закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні та має визначити категорії посад, на яких кандидати повинні володіти англійською;

у пояснювальній записці сказано, що трансформація статусу англійської в Україні буде стратегічним кроком до членства в ЄС, а метою законопроєкту визначили підвищення конкурентоспроможності України, її інвестиційної та туристичної привабливості, ширше застосування англійської в публічних сферах і створення умов для її вивчення українцями.

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