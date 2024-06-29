Испытательный срок: сигналы, что пора уволиться — Finance.ua

Испытательный срок: сигналы, что пора уволиться Сегодня 08:11 — Личные финансы

Испытательный срок: сигналы, что пора уволиться, Фото: freepik

Многие соискатели ошибочно полагают, что после получения желаемой должности все стрессовые этапы трудоустройства остались позади. Однако впереди еще один сложный период — испытательный срок. Некоторые боятся не пройти его и вернуться к активному поиску работы, в то время как другие готовы работать дальше, невзирая на недостатки новой работы.

Специалисты budni. robota рассказывают , как не увольняться в первые месяцы работы и когда это сделать стоит.

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Не бойтесь выхода из зоны комфорта. Новая работа — это всегда выход из зоны комфорта, и поэтому он часто воспринимается болезненно. Ведь когда спокойные знакомые процессы сменяются чем-то неизвестным, возникает природное волнение и вам может казаться, что ничего не получается.

Поэтому вы начинаете думать: «Я сделал неверный выбор». «Нужно отсюда уходить», «На предыдущей работе было гораздо лучше». Но не торопитесь с выводами, ведь на предыдущей работе вам, пожалуй, было легко тоже не сразу.

Дайте себе время на адаптацию, знакомство с новыми людьми и процессами. Помните, что выход из зоны комфорта дает желаемые результаты.

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Общайтесь с коллегами. Лучше всего адаптироваться к новой работе и понять внутреннюю кухню вам поможет знакомство и общение с коллегами.

Согласно статистике, двое из трех работников могут уволиться, если не будут чувствовать себя частью коллектива. Так что социализация на работе очень важна, от нее зависит как ваша эффективность, так и общее моральное состояние.

Коллеги могут вам объяснить, как обращаться с руководителем, почему важно приходить на посиделки каждую пятницу и тому подобное. Так вы лучше поймете работу, и может пропасть желание уволиться из-за принадлежности к дружному коллективу.

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Не принимайте импульсивные решения. Попытайтесь не делать выводов на основе первых рабочих дней или определенной конфликтной ситуации.

Старайтесь анализировать произошедшие события и не принимайте импульсивных решений об увольнении. В конце недели обдумайте все рабочие события: задачи, коммуникацию, фидбек, возможные ошибки или вашу эффективность.

Разложите все на плюсы и минусы и подумайте, насколько это критично для вас, возможно ли что-нибудь исправить, это тенденция или досадная случайность и т. д.

Отдыхайте. Выход на новую работу — всегда непросто. Вам ведь нужно подстраиваться под новые ритмы, усваивать много информации и много общаться.

Важно подмечать свою усталость и давать время на отдых. Это могут быть как короткие перерывы в рабочий день, так и активный отдых на выходных или полный релакс после рабочей недели.

Если погрузиться в работу с головой, пытаться успеть больше и постоянно быть лучшей версией себя, можно очень быстро выгореть и в сердцах махнуть на все рукой и уволиться.

Когда стоит уволиться

Во время испытательного срока важно обращать внимание на красные флажки.

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Если с течением времени вам так ничего и не понятно или работа не нравится все больше — это первый показатель, что вы не на своем месте и лучше начинать присматриваться к новым вакансиям.

Тревожные сигналы:

токсичный коллектив и руководитель;

никто не желает объяснять работу;

ваши вопросы игнорируют;

требования к вашей должности меняются слишком часто и быстро;

невыплата или долгая задержка заработной платы.

Это не все тревожные колокольчики, указывающие, что нужно искать новую работу, для каждого специалиста они могут быть индивидуальными.

Не нужно бояться увольняться, если вас что-то не устраивает. Ведь испытательный срок дается не только работодателю, чтобы проверить вас как сотрудника, но вы сами проверяете его на соответствие своим требованиям.

Напомним, уже традиционно больше остальных зарабатывают киевляне — среднемесячная зарплата в столице достигает 23 500 грн. На второй строчке оказался Львов, где получают в среднем 21 300 грн в месяц.

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