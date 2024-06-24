В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы — Finance.ua

В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы Сегодня 10:45 — Мир

В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы

Глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии.

Об этом рассказал Добриндт в интервью Bild, которое приводит ZDF

Он считает, что нужно выслать украинских беженцев из Германии, если они не найдут работу.

«Через более чем два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины», — отметил он.

Оппозиционный политик также раскритиковал то, что за счет налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальное пособие.

«Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для тех, кто ищет убежище, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, и это должно быть частью услуги по интеграции» — указал Добриндт.

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Требование оппозиционера подвергли резкой критике представители правительственной коалиции. Заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе заявил в интервью Bild, что ХСС должна стесняться таких требований и «раз и навсегда убрать из своего названия букву «Х», что означает «христианин».

«Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих отцов на фронте», — заявил он.

В то же время лидер партии «Зеленых», также входящей в правительственную коалицию, Омид Нурипур также раскритиковал предложение Добриндта.

«Инсинуации, что украинцы приезжают к нам из-за соцпомощи, не знают ужаса путинской войны», — заявил он.

Українська правда По материалам:

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