В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы — Finance.ua
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В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы

Мир
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В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы
В Германии предлагают депортировать украинских беженцев без работы
Глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии.
Об этом рассказал Добриндт в интервью Bild, которое приводит ZDF.
Он считает, что нужно выслать украинских беженцев из Германии, если они не найдут работу.
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«Через более чем два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины», — отметил он.
Оппозиционный политик также раскритиковал то, что за счет налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальное пособие.
«Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для тех, кто ищет убежище, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, и это должно быть частью услуги по интеграции» — указал Добриндт.
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Требование оппозиционера подвергли резкой критике представители правительственной коалиции. Заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе заявил в интервью Bild, что ХСС должна стесняться таких требований и «раз и навсегда убрать из своего названия букву «Х», что означает «христианин».
«Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих отцов на фронте», — заявил он.
В то же время лидер партии «Зеленых», также входящей в правительственную коалицию, Омид Нурипур также раскритиковал предложение Добриндта.
«Инсинуации, что украинцы приезжают к нам из-за соцпомощи, не знают ужаса путинской войны», — заявил он.
По материалам:
Українська правда
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