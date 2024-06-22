Работодатель не выплачивает заработную плату: как действовать в такой ситуации — Finance.ua
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Работодатель не выплачивает заработную плату: как действовать в такой ситуации

Личные финансы
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Работодатель не выплачивает заработную плату: как действовать в такой ситуации
Работодатель не выплачивает заработную плату: как действовать в такой ситуации
Довольно частыми бывают ситуации, когда работодатели задерживают или вовсе не выплачивают заработную плату.
Адвокат Анатолий Перепельченко объяснил, как действовать в такой ситуации.
Обратитесь в Государственную службу по вопросам труда. Это главный орган государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. Вы можете подать жалобу онлайн или лично, обратившись в территориальное отделение.
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Гоструда проведет проверку и примет меры по привлечению работодателя к ответственности. В этом случае важно проконсультироваться с опытным юристом, чтобы сделать все правильно.
Подайте иск в суд о взыскании задолженности по заработной плате. Суд рассмотрит дело и вынесет решение о выплате причитающейся суммы.
Обратитесь за помощью в профсоюзную организацию. Это может сделать лицо, являющееся его членом.
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Профсоюз может помочь в решении вопроса с работодателем, а также предоставить вам юридическую консультацию.
За невыплату заработной платы работодатель несет:
  • административную ответственность: штраф в размере от 1 до 10 минимальных заработных плат;
  • гражданскую ответственность: выплата задолженности по заработной плате, пени, морального вреда.
Чтобы наказать работодателя, необходимо:
  • собрать доказательства: копии трудового договора, приказов о принятии на работу и увольнении, табели учета рабочего времени, платежные ведомости;
  • обратиться в вышеуказанные органы: Гоструда, суда или профсоюза.
Напомним, по информации сайта Work.ua, соискатели обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше показателей апреля.
Но количество предложений работы выросло. Соответственно, конкуренция среди соискателей снова снизилась. Такая тенденция длится уже пять месяцев. Средняя конкуренция соискателей за вакансию в мае была самой низкой за весь период с января 2021 года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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