Работодатель не выплачивает заработную плату: как действовать в такой ситуации — Finance.ua

Работодатель не выплачивает заработную плату: как действовать в такой ситуации Сегодня 14:08 — Личные финансы

Работодатель не выплачивает заработную плату: как действовать в такой ситуации

Довольно частыми бывают ситуации, когда работодатели задерживают или вовсе не выплачивают заработную плату.

Адвокат Анатолий Перепельченко объяснил , как действовать в такой ситуации.

Обратитесь в Государственную службу по вопросам труда. Это главный орган государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. Вы можете подать жалобу онлайн или лично, обратившись в территориальное отделение.

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Гоструда проведет проверку и примет меры по привлечению работодателя к ответственности. В этом случае важно проконсультироваться с опытным юристом, чтобы сделать все правильно.

Подайте иск в суд о взыскании задолженности по заработной плате. Суд рассмотрит дело и вынесет решение о выплате причитающейся суммы.

Обратитесь за помощью в профсоюзную организацию. Это может сделать лицо, являющееся его членом.

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Профсоюз может помочь в решении вопроса с работодателем, а также предоставить вам юридическую консультацию.

За невыплату заработной платы работодатель несет:

административную ответственность: штраф в размере от 1 до 10 минимальных заработных плат;

гражданскую ответственность: выплата задолженности по заработной плате, пени, морального вреда.

Чтобы наказать работодателя, необходимо:

собрать доказательства: копии трудового договора, приказов о принятии на работу и увольнении, табели учета рабочего времени, платежные ведомости;

обратиться в вышеуказанные органы: Гоструда, суда или профсоюза.

Напомним, по информации сайта Work.ua, соискатели обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше показателей апреля.

Но количество предложений работы выросло. Соответственно, конкуренция среди соискателей снова снизилась. Такая тенденция длится уже пять месяцев. Средняя конкуренция соискателей за вакансию в мае была самой низкой за весь период с января 2021 года.

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