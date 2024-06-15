Что нужно знать работодателю о бронировании работника через «Дія» — Finance.ua

Что нужно знать работодателю о бронировании работника через «Дія» Сегодня 20:12

Что нужно знать работодателю о бронировании работника через «Дія», Фото: Getty Images

Критически важные предприятия или те, которые обеспечивают потребности армии, предоставляют услуги Силам обороны Украины смогут бронировать работников в «Дія».

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель директора Департамента развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач.

Как определяют предприятие критически важным

Отмечается, критерии признания предприятия критически важным есть в правительственном постановлении № 76.

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По словам Ткач, в постановлении обнародованы восемь критериев. Для того чтобы предприятие признали критически важным, необходимо соответствовать минимум трем из семи.

Она отмечает, что в разных сферах деятельности это по-разному. Например, у Министерства образования есть своя сфера их предприятий, и они определяются по критериям, а у Министерства здравоохранения своя сфера и т. д.

Поэтому министерства определяют, если предприятие обратилось, проверяют по соответствию критериев и выносят решение. Также в постановлении № 76 описан ряд предприятий, которые являются критически важными.

Что нужно знать работодателю о бронировании работников

Прежде всего предприятия должны быть признаны критически важными. После этого через портал «Дія» руководитель предприятия сможет добавить список сотрудников, которых он хочет забронировать.

«Ему будет отражен соответствующий лимит на бронирование. Поэтому он будет понимать, какое количество ему доступно для бронирования. Условно, если в компании работает 100 военнообязанных, 50% лимит, то есть 50 военнообязанных он сможет забронировать. А после этого автоматически будут совершаться проверки в реестрах „Оберіг“ и проверка, действительно ли тот человек, которого хочет забронировать руководитель предприятия, трудоустроен», — пояснила Ткач.

После этого будет производиться автоматическое бронирование, а результат руководитель получит в кабинете на портале «Дія» и на электронную почту.

«У сотрудника, если бронирование успешно, в „Резерв+“ будет отражена эта информация о бронировании и дате окончания бронирования», — добавила она.

Структура бронирования работает таким образом, что определение и полная ответственность — на руководителе предприятия, поскольку именно он владеет информацией о тех уникальных сотрудниках, без которых предприятие не сможет полноценно функционировать. Поэтому он своей подписью подтверждает этот перечень и передает список на бронирование, акцентировала Ткач.

Что касается сроков, когда заработает услуга процедуры бронирования для предприятий и организаций в «Дія», то сейчас Минцифры занимается технической реализацией этого замысла.

«В частности, налаживаем информационное взаимодействие между реестрами „Оберіг“ и Пенсионного фонда, а также взаимодействие между порталом „Дія“ и „Оберіг“ для того, чтобы осуществлялись эти автоматические проверки. По нашим расчетам, услуга заработает в течение месяца. Поэтому следите за нашими социальными сетями, мы обязательно сообщим. Будет, конечно, бета-тестирование, и мы привлечем всех желающих к тестированию», — резюмировала Ткач.

УНІАН По материалам:

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