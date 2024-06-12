Бронирование военнообязанных работников — главный вызов для бизнеса на данный момент (опрос) Сегодня 17:09 — Личные финансы

Бронирование военнообязанных работников — главный вызов для бизнеса на данный момент (опрос)

81% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине отметили, что мобилизация оказывает влияние на результаты деятельности их компаний.

Американская торговая палата совместно с компанией-членом Citi Украина презентовали результаты опроса «Оценка состояния бизнеса в воюющей Украине».

Опрос имел целью оценить состояние бизнеса в воюющей Украине: как работают компании, основные вызовы, инструменты и поддержка, необходимые для достижения успеха, наличие доступа к страхованию военных рисков и финансирования, а также эффективность судебной системы Украины.

Главные вызовы для бизнеса

Ключевыми вызовами для компаний в части ведения бизнеса в 2024 году являются бронирование военнообязанных работников (80%), безопасность и защита сотрудников (75%), здоровье и психическое состояние сотрудников (50%), перебои в электроснабжении (50%), ракетные атаки россии на критическую инфраструктуру и бизнес-активы (45%)

Топ-3 шага, которые должно сделать Правительство Украины, чтобы существенно помочь бизнесу в 2024 году: обеспечить четкую и прозрачную процедуру бронирования (80%), имплементировать реальную и эффективную судебную реформу (70%), обеспечить предсказуемость и стабильность налогового законодательства (62%).

«Наш последний опрос показал, что бронирование военнообязанных — сейчас это главный вызов для бизнеса в Украине. Это оказывает существенное влияние на результаты деятельности бизнеса. Мы будем продолжать работать с Правительством, чтобы найти верный баланс — армия получает то, что ей нужно, экономика и бизнес продолжают работать, а налоги платятся», — сказал Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты в Украине.

Что с доходами бизнеса

49% респондентов заявили, что количество работников и доходы их компаний во время войны снизились по сравнению с довоенным уровнем. У 19% компаний увеличилось количество работников, а у 28% компаний увеличились доходы. Прогноз компаний по их доходам на 2024 год по сравнению с 2023 годом: увеличение — 43%, без изменений — 35%, уменьшение — 22%.

83% компаний-членов имеют достаточный доступ к финансированию оборотного капитала.

Среди ключевых мер, предпринятых компаниями для смягчения влияния войны на их бизнес-процессы:

расширение возможности удаленной работы (87%),

разработка плана действий на случай чрезвычайных ситуаций (83%),

внедрение усиленных мер по кибербезопасности (48%),

диверсификация цепей снабжения (43%),

проведение релокации бизнес-процессов или офисов (34%).

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