Бронирование военнообязанных работников — главный вызов для бизнеса на данный момент (опрос) — Finance.ua
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Бронирование военнообязанных работников — главный вызов для бизнеса на данный момент (опрос)

Личные финансы
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Бронирование военнообязанных работников — главный вызов для бизнеса на данный момент (опрос)
Бронирование военнообязанных работников — главный вызов для бизнеса на данный момент (опрос)
81% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине отметили, что мобилизация оказывает влияние на результаты деятельности их компаний.
Американская торговая палата совместно с компанией-членом Citi Украина презентовали результаты опроса «Оценка состояния бизнеса в воюющей Украине».
Опрос имел целью оценить состояние бизнеса в воюющей Украине: как работают компании, основные вызовы, инструменты и поддержка, необходимые для достижения успеха, наличие доступа к страхованию военных рисков и финансирования, а также эффективность судебной системы Украины.

Главные вызовы для бизнеса

Ключевыми вызовами для компаний в части ведения бизнеса в 2024 году являются бронирование военнообязанных работников (80%), безопасность и защита сотрудников (75%), здоровье и психическое состояние сотрудников (50%), перебои в электроснабжении (50%), ракетные атаки россии на критическую инфраструктуру и бизнес-активы (45%)
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Топ-3 шага, которые должно сделать Правительство Украины, чтобы существенно помочь бизнесу в 2024 году: обеспечить четкую и прозрачную процедуру бронирования (80%), имплементировать реальную и эффективную судебную реформу (70%), обеспечить предсказуемость и стабильность налогового законодательства (62%).
«Наш последний опрос показал, что бронирование военнообязанных — сейчас это главный вызов для бизнеса в Украине. Это оказывает существенное влияние на результаты деятельности бизнеса. Мы будем продолжать работать с Правительством, чтобы найти верный баланс — армия получает то, что ей нужно, экономика и бизнес продолжают работать, а налоги платятся», — сказал Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты в Украине.

Что с доходами бизнеса

49% респондентов заявили, что количество работников и доходы их компаний во время войны снизились по сравнению с довоенным уровнем. У 19% компаний увеличилось количество работников, а у 28% компаний увеличились доходы. Прогноз компаний по их доходам на 2024 год по сравнению с 2023 годом: увеличение — 43%, без изменений — 35%, уменьшение — 22%.

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83% компаний-членов имеют достаточный доступ к финансированию оборотного капитала.
Среди ключевых мер, предпринятых компаниями для смягчения влияния войны на их бизнес-процессы:
  • расширение возможности удаленной работы (87%),
  • разработка плана действий на случай чрезвычайных ситуаций (83%),
  • внедрение усиленных мер по кибербезопасности (48%),
  • диверсификация цепей снабжения (43%),
  • проведение релокации бизнес-процессов или офисов (34%).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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