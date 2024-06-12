В Раде зарегистрировали законопроект об «экономическом бронировании»: что он предусматривает — Finance.ua

В Раде зарегистрировали законопроект об «экономическом бронировании»: что он предусматривает
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики», предусматривающий концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.
Текста проекта на сайте еще нет, но глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о его основных положениях.
«В законе мы заложили концепцию „экономического бронирования“, которая позволит сохранить для экономики специалистов, которых трудно заменить», — отметил он.
Как будет работать бронирование:
- Каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника, имеет возможность его забронировать.
- Уплата повышенного сбора производится не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичный, и подтверждает это соответствующими налогами.
- Бронирование распространяется на каждое предприятие, которое нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности за последний год.
- Процент забронированных и процедуру будет определять Кабинет Министров. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте № 11 332 «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».
«Эти законопроекты — результаты полугодовой работы огромной команды людей, которые неустанно 24/7 проводили консультации, моделировали разные сценарии и вели диалог, как с чиновниками, так и с бизнесом», — отметил Наталуха.
В скором времени добавят два альтернативных законопроекта, которые будут включать:
- модель с бронированием по уровню зарплаты более 35 тыс. грн;
- смешанную модель — 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс. грн военного сбора для ФЛП.
Справка Finance.ua:
- ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что вопрос экономического бронирования рассматривается. Он актуален с точки зрения многих представителей исполнительной власти;
- Кабинет Министров внес изменения в постановление № 76, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Также вводится бронирование через портал «Дія»;
- Наталуха ранее прокомментировал экономическое бронирование во время мобилизации и отметил, что в вопросах войны не может быть справедливости, потому что без работающей экономики невозможно эффективно действовать на поле боя.
Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты 🔍
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