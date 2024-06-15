В каких сферах было больше всего предложений работы в прошлом месяце (инфографика) — Finance.ua

В каких сферах было больше всего предложений работы в прошлом месяце (инфографика) Сегодня 12:07 — Личные финансы

В каких сферах было больше всего предложений работы в прошлом месяце (инфографика)

В мае работодатели разместили 113 016 предложений, что на 2% больше, чем в апреле.

Об этом свидетельствуют данные крупного кадрового портала Work.ua.

По данным портала, уже третий месяц на рынке труда более 100 тыс. вакансий, и второй месяц — рекордное количество предложений работы с начала полномасштабного вторжения.

Прирост вакансий по областям

В прошлом месяце самый большой прирост вакансий был в Ивано-Франковской, Черкасской, Запорожской (+3%), Сумской и Киевской (+2%) области.

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Последняя показала также самый большой прирост среди областей-лидеров по количеству предложений работы.

А вот в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях работы стало больше всего на 1%. На Львовщине количество вакансий даже сократилось менее чем на 1%.

В каких сферах больше всего предложений работы

В мае ветку первенства по количеству вакансий снова получила категория «Сфера обслуживания» — 21 092 (+3% к апрелю). Но в целом динамика в категориях из десятки лидеров неравномерна: кое-где работы стало меньше.

«Рабочие специальности, производство» — 19 271 вакансия, +1% к апрелю;

«Продажа, закупка» — 14 179, -2%;

«Розничная торговля» — 13 628, +2%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 11 903, +3%;

«Логистика, склад, ВЭД» — 11 297, +5%;

«Администрация, руководство среднего звена» — 9767, -0,5%;

«Транспорт, автобизнес» — 9 169, +2%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 775, +1%;

«Бухгалтерия, аудит» — 7 710, -0,2%.

Но лидером по приросту вакансий стала категория «Охрана, безопасность» благодаря вакансиям в Силах обороны.

Напомним, по информации сайта Work.ua, соискатели обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше показателей апреля.

Но количество предложений работы выросло. Соответственно, конкуренция среди соискателей снова снизилась. Такая тенденция длится уже пять месяцев. Средняя конкуренция соискателей за вакансию в мае была самой низкой за весь период с января 2021 года.

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