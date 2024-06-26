Нарушение правил воинского учета: какую ответственность несет работодатель — Finance.ua

Нарушение правил воинского учета: какую ответственность несет работодатель
В robota.ua ответили на актуальные вопросы, касающиеся обязанностей работодателя по воинскому учету работников, трудоустройству призывников, военнообязанных и резервистов, а также женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не состоят на воинском учете, а еще — ответственности работодателей за нарушение правил ведения воинского учета.
Обязанности работодателя по воинскому учету работников
Последней редакцией Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», статьей 21 установлены общие обязанности предприятий, учреждений и организаций по мобилизационной подготовке и мобилизации:
- общая обязанность предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности) вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов среди работающих;
- проводить мероприятия по бронированию военнообязанных на период мобилизации и в особый период и подавать отчетность по этим вопросам соответствующим органам государственной власти, другим госорганам и органам местного самоуправления в установленном порядке;
- обеспечивать своевременное прибытие работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части.
Читайте также: Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы
Обязанности, определенные настоящей статьей, определяют порядок действий работодателя в отношении уже трудоустроенных лиц, не определяя правила, которыми работодателю необходимо руководствоваться, в случае принятия на работу новых работников. Для этого следует обратиться к Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Постановлением КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 года.
Порядок определяет, что воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов ведется центральными и местными органами исполнительной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, органами военного управления, воинскими частями (подразделениями) Вооруженных Сил и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов спецназначения, ТЦК и СП, предприятиями, учреждениями и организациями, учебными заведениями, заведениями здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности.
Возможно ли трудоустройство призывников, военнообязанных и резервистов, которые по определенным причинам не состоят на воинском учете
В соответствии с п. 34 Порядка с целью ведения персонального воинского учета госорганы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучении) наличия военно-учетного документа, определенного в пункте 20 настоящего Порядка, или отображение в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться (предоставляться) с использованием мобильного приложения Портала Дія. Прием на работу (обучение), постановка на персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после постановки их на воинский учет в районных (городских) ТЦК и СП, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов.
Если кандидат на должность не предоставляет информацию о своем воинском учете, работодатель, согласно Порядку, не имеет права принять его на работу.
Может ли работодатель трудоустраивать женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, еще не состоящих на воинском учете?
Со вступлением в силу изменений в законодательство о мобилизации и мобилизационных обязанностях, пребывание указанных категорий женщин на воинском учете становится обязательным, а следовательно — с момента постановки их на учет, они становятся военнообязанными и на них начинают распространяться нормы, касающиеся условий трудоустройства военнообязанных.
Следовательно, работодатель не может трудоустраивать женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые предварительно не прибыли самостоятельно в соответствующий районный (городской) ТЦК и СП с целью постановки их на воинский учет военнообязанных.
Если же говорить о женщинах, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и уже трудоустроены, но не состоят на воинском учете при определенных обстоятельствах, согласно п. 51 Порядка, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций уведомляют о них соответствующие районные (городские) ТЦК и СП.
Ответственность для работодателей за нарушение правил ведения воинского учета
Работодателю, трудоустраивающему работника без подтверждения того, что он состоит на воинском учете, грозит административная ответственность, предусмотренная статьей 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это же касается и лица, не вставшего на воинский учет.
Так, нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет наложение штрафа на граждан от 300 до 500 НМДГ (5 100−8 500 грн) и на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений — от 1000 до 1500 НМДГ (17 000−25 500 грн).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью