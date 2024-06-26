Нарушение правил воинского учета: какую ответственность несет работодатель — Finance.ua

Нарушение правил воинского учета: какую ответственность несет работодатель Сегодня 17:08 — Личные финансы

Нарушение правил воинского учета: какую ответственность несет работодатель

robota.ua ответили на актуальные вопросы, касающиеся обязанностей работодателя по воинскому учету работников, трудоустройству призывников, военнообязанных и резервистов, а также женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не состоят на воинском учете, а еще — ответственности работодателей за нарушение правил ведения воинского учета.

Обязанности работодателя по воинскому учету работников

Последней редакцией Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», статьей 21 установлены общие обязанности предприятий, учреждений и организаций по мобилизационной подготовке и мобилизации:

общая обязанность предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности) вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов среди работающих;

проводить мероприятия по бронированию военнообязанных на период мобилизации и в особый период и подавать отчетность по этим вопросам соответствующим органам государственной власти, другим госорганам и органам местного самоуправления в установленном порядке;

обеспечивать своевременное прибытие работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части.

в случае принятия на работу новых работников. Для этого следует обратиться к Обязанности, определенные настоящей статьей, определяют порядок действий работодателя в отношении уже трудоустроенных лиц, не определяя правила, которыми работодателю необходимо руководствоваться,Для этого следует обратиться к Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Постановлением КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 года.

Порядок определяет, что воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов ведется центральными и местными органами исполнительной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, органами военного управления, воинскими частями (подразделениями) Вооруженных Сил и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов спецназначения, ТЦК и СП, предприятиями, учреждениями и организациями, учебными заведениями, заведениями здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности.

Возможно ли трудоустройство призывников, военнообязанных и резервистов, которые по определенным причинам не состоят на воинском учете

В соответствии с п. 34 Порядка с целью ведения персонального воинского учета госорганы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучении) наличия военно-учетного документа, определенного в пункте 20 настоящего Порядка , или отображение в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться (предоставляться) с использованием мобильного приложения Портала Дія. Прием на работу (обучение), постановка на персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после постановки их на воинский учет в районных (городских) ТЦК и СП, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов.

Если кандидат на должность не предоставляет информацию о своем воинском учете, работодатель, согласно Порядку, не имеет права принять его на работу.

Может ли работодатель трудоустраивать женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, еще не состоящих на воинском учете?

Со вступлением в силу изменений в законодательство о мобилизации и мобилизационных обязанностях, пребывание указанных категорий женщин на воинском учете становится обязательным, а следовательно — с момента постановки их на учет, они становятся военнообязанными и на них начинают распространяться нормы, касающиеся условий трудоустройства военнообязанных.

Следовательно, работодатель не может трудоустраивать женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые предварительно не прибыли самостоятельно в соответствующий районный (городской) ТЦК и СП с целью постановки их на воинский учет военнообязанных.

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Если же говорить о женщинах, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и уже трудоустроены, но не состоят на воинском учете при определенных обстоятельствах, согласно п. 51 Порядка , руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций уведомляют о них соответствующие районные (городские) ТЦК и СП.

Ответственность для работодателей за нарушение правил ведения воинского учета

Работодателю, трудоустраивающему работника без подтверждения того, что он состоит на воинском учете, грозит административная ответственность, предусмотренная статьей 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях . Это же касается и лица, не вставшего на воинский учет.

Так, нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет наложение штрафа на граждан от 300 до 500 НМДГ (5 100−8 500 грн) и на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений — от 1000 до 1500 НМДГ (17 000−25 500 грн).

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