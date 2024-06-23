Поиск работы: как заполнить профиль в LinkedIn человеку, решившему сменить профессию — Finance.ua

Поиск работы: как заполнить профиль в LinkedIn человеку, решившему сменить профессию Сегодня 21:17 — Личные финансы

Поиск работы: как заполнить профиль в LinkedIn человеку, решившему сменить профессию

Часто свитчеры, то есть люди, которые меняют профессию и начинают карьеру в новой сфере, не знают, как эффективно использовать LinkedIn для поиска работы.

Разобраться в этом вопросе поможет Елена Алаймо — владелец рекрутингового агентства, работающего на международном рынке, карьерный консультант, специализирующийся на продвижении в LinkedIn, пишет budni.robota.ua.

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LinkedIn — большая площадка для специалистов из разных сфер и идеальная среда для поиска работы. Здесь рекрутеры находят кандидатов, а соискатели изучают потенциального работодателя.

Почему стоит начать вести LinkedIn

1. Рекрутеры активно ищут кандидатов именно в LinkedIn. Кандидаты с оформленными профилями часто получают предложения работы или приглашения на собеседование, даже не откликаясь на вакансии.

2. Создание сети профессиональных контактов (нетворкинг). LinkedIn — это социальная сеть, где легко поддерживать связь с коллегами, обмениваться идеями и мнениями, находить единомышленников, потенциальных партнеров или команду.

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3. Удобный поиск работы. LinkedIn предлагает широкий выбор вакансий из разных сфер деятельности и позволяет настроить поиск по разным параметрам.

4. Прямое общение с рекрутерами. В отличие от личных сообщений в мессенджерах, которые могут восприниматься как навязчивые сообщения в LinkedIn — это профессиональный способ обращения к специалистам. Именно для этого и создана эта социальная сеть.

5. Изучение рынка труда. Вы можете подписаться на страницы рекрутеров, руководителей компаний и других профессионалов, которые делятся информацией о своей работе и кандидатах, которых они ищут. Это поможет вам быть в курсе последних тенденций и требований рынка труда.

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6. LinkedIn объединяет всю вашу профессиональную информацию. В одном месте можно собрать свой опыт работы, примеры проектов, описание навыков и контакты. Рекрутеру достаточно зайти на ваш профиль в LinkedIn, чтобы получить полное представление о вашей профессиональной биографии.

С чего начать заполнение профиля в LinkedIn

LinkedIn предлагает более 30 блоков для описания вашего опыта, навыков и т. д. Не все они обязательны для свитчера, который только начинает свой путь в новой профессии.

Первые и самые простые шаги:

Добавьте профессиональное фото. Забудьте о снимках из паспорта или вечеринки. Выберите фото хорошего качества, без лишних деталей, с открытым лицом. Это ваш шанс произвести положительное первое впечатление, ведь многие рекрутеры начинают поиск кандидата именно с LinkedIn. Хотя некоторые компании считают фото необязательным в резюме. Используйте понятное имя. Избегайте никнеймов, псевдонимов или сокращений. Хотите быть Лизой вместо Елизаветы — отлично! Но «Вася П» — не самый лучший вариант. Важно, чтобы ваше имя было одинаковым во всех профессиональных социальных сетях, резюме и LinkedIn. Это облегчит поиск рекрутерам. Заполните раздел «О себе» (About). Это важный блок, который помогает свитчеру выделиться в поиске и четко очертить, какую работу он ищет. Опишите кратко свой опыт, навыки и цели карьеры. Используйте ключевые слова, которые рекрутеры могут вводить в поиск.

Что свитчеру вписывать в раздел «О себе»

Раздел «О себе» — это текст под фото, где можно указать ключевые компетенции, должность или работу, которую ищете. Это ваша возможность привлечь внимание рекрутеров и потенциальных работодателей.

Должность, на которую претендуете. Например, вы копирайтер и хотите пойти в журналистику, но работать с электронными изданиями (сайты, подкасты, YouTube и т. д. ). Тогда в хайлайты нужно вписать Broadcast journalism или Feature journalism, если хотите писать в художественном стиле.

Ключевые слова для должности. Для UX/UI-дизайнера это может быть Interface Designer, Web Designer, Web, Mobile и т. д. Рекрутеры часто используют ключевые слова для поиска кандидатов.

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Уникальное торговое предложение. Это то, что делает вас особым специалистом — сильное преимущество, уникальный опыт, мотивация или причина, почему вам важно работать именно в этом направлении. Уникальное торговое предложение помогает найти работодателей, ценности которых совпадают с вашими.

Точное описание того, что вы делаете или хотите делать. Например, «Разрабатываю мобильные приложения» или «Веду блог по-английски для украинского бизнеса».

Найдите лидеров мнений в вашей профессии и посмотрите, как они рассказывают о себе. Или спросите у ChatGPT, если идей вообще нет.

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Это тоже сработает. Когда появится больше уникального и интересного опыта, перепишете. Но для начала это поможет привлечь внимание рекрутеров.

Советы от карьерного консультанта для ведения блога в LinkedIn

Описывайте этапы наработки навыков. Делитесь тем, что изучаете, какие курсы проходите, какие инсайты получаете, какие hard skills получаете. Например, если вы хотите стать маркетологом, пишите об изучении маркетинговых инструментов, анализе конкурентов, создании контент-планов и т. д.

Делитесь своим погружением в профессию. Напишите обзор на известную книгу по программированию, поделитесь впечатлениями от подкастов на профессиональную тематику. Расскажите, почему эти ресурсы полезны для свитчеров или новичков в профессии.

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Отмечайте кумиров в своих постах. В каждой сфере есть эксперты и лидеры мнений. Подпишитесь на них и описывайте, как их работы вдохновили вас на смену профессии. Обязательно отмечайте их в своих постах — это может привлечь их внимание к вашей странице, а возможно, даже привести к репосту, комментарию или предложению стажировки.

Рассказывайте, как погружение в профессию помогает вам в жизни. Подайте бытовую ситуацию как рабочий проект. К примеру, опишите, как знание объектно-ориентированного программирования помогло вам починить кран или как метод Scrum помогает организовать вечеринку. Такие посты демонстрируют креативное мышление, понимание профессиональных техник и вызывают у читателей интерес.

Делитесь опытом прохождения собеседований и поиска работы. Расскажите о типичных вопросах на собеседованиях, о том, как вы готовились к ним, какие ответы были успешными, а какие нет. Поделитесь положительным опытом сотрудничества с рекрутерами, опишите, что вам понравилось в интервью и какие советы были полезны.

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