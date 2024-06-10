Официальные цифры не совпадают с реально происходящим на рынке труда — Конфедерация работодателей Сегодня 16:29 — Личные финансы

Официальные цифры не совпадают с реально происходящим на рынке труда — Конфедерация работодателей

Министерство экономики Украины провело онлайн опрос работодателей на тему нехватки кадров на рынке труда. Какова ситуация и что ожидается на рынке труда после окончания войны?

Об этом в эфире Общественного радио рассказал Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины.

Он считает, что на самом деле уровень безработицы меньше. Методика, по которой проводили исследование, может быть корректна в мирное время. Поэтому эта цифра условная.

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«Официальные цифры и происходящее реально на рынке труда не совсем совпадают и соответствуют действительности. Сегодня на учете по безработице в Службе занятости состоит около 121 тысячи человек. Из них где-то 90 тысяч — женщины, 30 тысяч — мужчины. Но когда мы смотрим на статистику исследования от Нацбанка, например, мы видим, что уровень безработицы в Украине в районе 14%. Числа не соответствуют реальности. Но проблема нехватки квалифицированных кадров действительно серьезная и вызывает беспокойство у бизнеса», — отметил Мирошниченко.

По словам президента Конфедерации работодателей Украины, в Киеве вакансии есть. Продавцы, повара и работники сферы услуг всегда были в дефиците. И сейчас так же.

«Интересная тенденция — на кассах, например, супермаркетов появилось много пожилых людей. Мы, кстати, обращались в Минэкономики и правительство о том, чтобы попросить людей, которые сейчас на пенсии, на время вернуться к работе, пока наши ребята защищают Украину. Также в этом контексте мы говорили о людях с инвалидностью, женщинах, которые могли бы овладеть стереотипной „мужской“ профессией», — добавил президент Конфедерации работодателей Украины.

Мирошниченко уверен, что проблемы с кадрами в Украине надолго. Они не закончатся после войны. Напротив, обострятся.

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«Уже сейчас дефицитны практически все специалисты. Все, что связано с энергетикой: слесари, монтажники. Строительные профессии. Водители. После окончания войны будет сложно, потому что нам придется отстраивать все, везде и одновременно. И это будет проблемой», — подытожил он.

Напомним, за использование труда неоформленных работников работодатель привлекается к ответственности. В 2024 году эти штрафы становятся ощутимыми — более 120 тыс. гривен.

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Громадське радіо По материалам:

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