Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика) — Finance.ua

Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика) Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика)

на 7,9% — до 118,5 тыс., Число зарегистрированных нетрудоустроенных граждан возросло в марте— до 118,5 тыс., сообщает interfax.

Это произошло за счет увеличения четвертый месяц подряд численности безработных женщин, в том числе за прошлый месяц — на 7,6 тыс., до 91,9 тыс.

Количество безработных увеличилось также и среди лиц в возрасте до 35 лет — на 2,3 тыс., до 27,1 тыс. Такая тенденция продолжается с января 2024 года

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Переквалификация украинцев

С начала 2024 года 6000 украинцев получили ваучер на обучение. Государство профинансировало их обучение на 42 млн грн. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Среди наиболее популярных профессий и специальностей, по которым учатся по ваучерам в этом году, есть:

медсестринство,

дошкольное образование,

медицина,

психология,

повар,

водитель,

тракторист,

кондитер (172).

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, ожидания предпринимателей относительно роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усиливаются. В то же время бизнес продолжает ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях.

По данным OLX Украина, наиболее востребованной на рынке труда в прифронтовых регионах является профессия продавца или продавца-консультанта. Среди высокооплачиваемых профессий аналитики отмечают профессию автослесаря.



Безработный и лицо, которое ищет работу: что общего и различного между этими статусами.

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