Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика)

Казна и Политика
59
Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика)
Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика)
Число зарегистрированных нетрудоустроенных граждан возросло в марте на 7,9% — до 118,5 тыс., сообщает interfax.
Это произошло за счет увеличения четвертый месяц подряд численности безработных женщин, в том числе за прошлый месяц — на 7,6 тыс., до 91,9 тыс.
Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика)
Количество безработных увеличилось также и среди лиц в возрасте до 35 лет — на 2,3 тыс., до 27,1 тыс. Такая тенденция продолжается с января 2024 года
Напомним, по данным портала budni.rabota.ua, почти каждый третий украинец сейчас официально безработный. Аналитики портала проанализировали рынок труда и предложения образовательных курсов и собрали 5 профессий, которые пользуются спросом на рынке и которыми можно быстро овладеть.

Переквалификация украинцев

С начала 2024 года 6000 украинцев получили ваучер на обучение. Государство профинансировало их обучение на 42 млн грн. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
Среди наиболее популярных профессий и специальностей, по которым учатся по ваучерам в этом году, есть:
  • медсестринство,
  • дошкольное образование,
  • медицина,
  • психология,
  • повар,
  • водитель,
  • тракторист,
  • кондитер (172).
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • По данным НБУ, ожидания предпринимателей относительно роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усиливаются. В то же время бизнес продолжает ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях.
  • По данным OLX Украина, наиболее востребованной на рынке труда в прифронтовых регионах является профессия продавца или продавца-консультанта. Среди высокооплачиваемых профессий аналитики отмечают профессию автослесаря.
  • Безработный и лицо, которое ищет работу: что общего и различного между этими статусами.

Хочу получить деньги до зарплаты 🧐

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.