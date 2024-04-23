Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика) — Finance.ua

Как выросло количество официально безработных украинцев (инфографика)
Число зарегистрированных нетрудоустроенных граждан возросло в марте на 7,9% — до 118,5 тыс., сообщает interfax.
Это произошло за счет увеличения четвертый месяц подряд численности безработных женщин, в том числе за прошлый месяц — на 7,6 тыс., до 91,9 тыс.
Количество безработных увеличилось также и среди лиц в возрасте до 35 лет — на 2,3 тыс., до 27,1 тыс. Такая тенденция продолжается с января 2024 года
Напомним, по данным портала budni.rabota.ua, почти каждый третий украинец сейчас официально безработный. Аналитики портала проанализировали рынок труда и предложения образовательных курсов и собрали 5 профессий, которые пользуются спросом на рынке и которыми можно быстро овладеть.
Переквалификация украинцев
С начала 2024 года 6000 украинцев получили ваучер на обучение. Государство профинансировало их обучение на 42 млн грн. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
Среди наиболее популярных профессий и специальностей, по которым учатся по ваучерам в этом году, есть:
- медсестринство,
- дошкольное образование,
- медицина,
- психология,
- повар,
- водитель,
- тракторист,
- кондитер (172).
Справка Finance.ua:
- По данным НБУ, ожидания предпринимателей относительно роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усиливаются. В то же время бизнес продолжает ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях.
- По данным OLX Украина, наиболее востребованной на рынке труда в прифронтовых регионах является профессия продавца или продавца-консультанта. Среди высокооплачиваемых профессий аналитики отмечают профессию автослесаря.
- Безработный и лицо, которое ищет работу: что общего и различного между этими статусами.
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