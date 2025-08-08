Статус ребенка, пострадавшего в результате войны: кто имеет право и какие предоставляет льготы — Finance.ua
Статус ребенка, пострадавшего в результате войны: кто имеет право и какие предоставляет льготы

Государством на законодательном уровне законом «Об охране детства» урегулирован вопрос предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта, которым на данный момент является начатая в 2014 году российская агрессия.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
Статус могут получить несовершеннолетние, которые в результате военных действий:
  • получили ранения, контузии или увечья;
  • испытали физическое, сексуальное или психологическое насилие;
  • были похищены или принудительно вывезены за пределы Украины, незаконно удерживались, в том числе в плену;
  • привлекались к участию в вооруженных формированиях;
  • были лишены родительской опеки или у которых погиб (пропал без вести) один из родителей или опекун.
Ребенок с таким статусом имеет право:
  • на первоочередное зачисление в государственные или коммунальные учреждения дошкольного образования;
  • на бесплатное питание в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях, независимо от формы собственности;
  • при наличии возможностей на местном уровне получить психологическую помощь с оздоровлением.
Для получения статуса следует подать заявление в службу по делам детей по месту жительства или пребывания. На сегодняшний день ребенок с таким статусом имеет незначительные льготы, но в будущем они должны быть расширены.
Напомним, новорожденный ребенок, родители которого являются ВПЛ, имеет право на помощь ВПЛ независимо от того, что физического перемещения у него не было. Детальнее об этом читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
