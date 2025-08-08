Статус ребенка, пострадавшего в результате войны: кто имеет право и какие предоставляет льготы — Finance.ua

Статус ребенка, пострадавшего в результате войны: кто имеет право и какие предоставляет льготы Сегодня 08:31 — Личные финансы

Государством на законодательном уровне законом «Об охране детства» урегулирован вопрос предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта, которым на данный момент является начатая в 2014 году российская агрессия.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Статус могут получить несовершеннолетние, которые в результате военных действий:

получили ранения, контузии или увечья;

испытали физическое, сексуальное или психологическое насилие;

были похищены или принудительно вывезены за пределы Украины, незаконно удерживались, в том числе в плену;

привлекались к участию в вооруженных формированиях;

были лишены родительской опеки или у которых погиб (пропал без вести) один из родителей или опекун.

Ребенок с таким статусом имеет право:

на первоочередное зачисление в государственные или коммунальные учреждения дошкольного образования;

на бесплатное питание в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях, независимо от формы собственности;

при наличии возможностей на местном уровне получить психологическую помощь с оздоровлением.

Для получения статуса следует подать заявление в службу по делам детей по месту жительства или пребывания. На сегодняшний день ребенок с таким статусом имеет незначительные льготы, но в будущем они должны быть расширены.

