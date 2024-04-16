Безработный и ищущий работу: что общего и различного между этими статусами — Finance.ua

Безработный и ищущий работу: что общего и различного между этими статусами Сегодня 20:02 — Личные финансы

Безработный и ищущий работу: что общего и различного между этими статусами

Одним из шагов, которые может сделать внутренне перемещенное лицо для получения экономической самостоятельности, является регистрация в центре занятости в качестве безработного или ищущего работу.

Об сходствах и отличиях между этими двумя статусами — рассказали специалисты Юридического справочника для ВПЛ.

1. Лицо должно быть безработным

Да, если это касается регистрации как безработного.

Приобрести статус зарегистрированного безработного, кроме прочего, может лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе по возрасту, на льготных условиях или за выслугу лет), которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готово и способно приступить к работе.

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Нет, если это касается регистрации как лица, ищущего работу.

Зарегистрироваться ищущим работу и пользоваться услугами центра занятости может и лицо, находящееся в трудовых отношениях, обучающееся и т. д.

2. Лицо должно быть совершеннолетним

Нет.

В обоих случаях зарегистрироваться в центре занятости может лицо трудоспособного возраста. В соответствии с Законом Украины «О занятости населения» лицами трудоспособного возраста являются лица в возрасте от 16 лет и до достижения пенсионного возраста. Кроме того, зарегистрироваться безработным может также и лицо младше 16-летнего возраста, работавшее и уволенное в связи с существенными изменениями условий труда.

3. Лицо имеет право выбирать регистрацию как безработный или как ищущий работу

Да.

Лицо может само выбирать: становиться ему на учет как ищущий работу или регистрироваться безработным. Регистрация безработным по сравнению с учетом лиц, ищущих работу, возлагает на лицо больше обязанностей. Так, зарегистрированный безработный не может быть студентом, работать, более 2 раз отказаться от предложенной работы / выполнения общественно полезных работ в условиях военного положения, находиться за границей более 31 календарного дня в условиях военного положения и т. д. Статус лица, ищущего работу, более гибкий. Фактически такой человек только получает услуги по содействию трудоустройству (уведомление о доступных вакансиях, карьерные рекомендации и т. п. ).

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4. Пособие по безработице выплачивается в обоих случаях

Нет.

Пособие по безработице выплачивается только зарегистрированным безработным при условии, что их страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу регистрации лица как безработного, составляет не менее семи месяцев.

4. Состоять на учете в центре занятости можно только по месту регистрации

Нет. Как учет лиц, ищущих работу, так и регистрация безработных производится любым выбранным ими центром занятости независимо от наличия или отсутствия у таких лиц задекларированного/зарегистрированного места жительства.

В то же время внутренне перемещенное лицо для получения статуса зарегистрированного безработного обращается в центр занятости по месту жительства. В случае желания зарегистрированного безработного осуществлять поиск работы, получать выплату пособия по безработице и социальные услуги в другом центре занятости, например, в связи с переездом на новое место жительства, такое лицо подает в новый центр занятости соответствующее заявление.

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