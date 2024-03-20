Какое пособие получают безработные — Finance.ua

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Какое пособие получают безработные

Личные финансы
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Какое пособие получают безработные
Какое пособие получают безработные
Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк заявляет, что средний размер пособия по безработице составляет 4 тыс. грн в месяц.
«По последним данным, средний размер пособия по безработице невысокий, он составляет примерно 4 тыс. грн в месяц. На период военного положения максимальный размер соответствует размеру минимальной заработной платы, хотя раньше было полторы минимальные зарплаты. Это влияет на уменьшение среднего размера выплаты» , — сказала Жовтяк в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Она также рассказала, что согласно действующему законодательству, если человек отказывается от двух предложений подходящей работы, его регистрацию и выплату пособия по безработице в центре занятости прекращают.
«В 2023 году прекращена регистрация почти 19 тыс. безработных из-за того, что они отказались от двух предложений. Это всего 4% от общей численности зарегистрированных безработных», — рассказала глава ведомства.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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