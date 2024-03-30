Как исчисляется пособие по безработице и от чего зависит размер выплаты — Finance.ua

Как исчисляется пособие по безработице и от чего зависит размер выплаты
Сумма пособия по безработице зависит от страхового стажа, как общего, так и в течение года, предшествующего месяцу регистрации лица как безработного. Также влияет основание прекращения трудовых отношений и размер заработной платы, полученной перед увольнением.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
«Застрахованным лицам, признанным в установленном порядке безработными, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не менее 7 месяцев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пособие по безработице определяют в процентах к их средней заработной плате в зависимости от страхового стажа.
Однако эта сумма должна быть не менее минимального размера пособия по безработице, установленного для этой категории лиц:
- до 3 лет — 50%;
- от 3 до 6 лет — 55%;
- от 6 до 12 лет — 60%;
- от 12 до 18 лет — 65%;
- от 18 до 24 лет — 70%;
- от 24 до 30 лет — 75%;
- более 30 лет — 80%.
При определении размера пособия по безработице для человека, страховой стаж которого составляет не менее 15 лет и который в течение 15 лет не получал пособие по безработице, проценты к средней зарплате (доходу) увеличиваются на 10 процентных пунктов.
Напомним, с 1 апреля минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8 тысяч гривен, в связи с этим увеличатся компенсационные выплаты работодателям.
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