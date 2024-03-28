З 1 квітня в Україні зростуть компенсації для роботодавців за працевлаштування зареєстрованих безробітних — Finance.ua

З 1 квітня в Україні зростуть компенсації для роботодавців за працевлаштування зареєстрованих безробітних Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

З 1 квітня в Україні зростуть компенсації для роботодавців за працевлаштування зареєстрованих безробітних

З 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 8 тисяч гривень, у зв’язку з цим збільшаться компенсаційні виплати роботодавцям.

з посиланням на Державну службу зайнятості. Про це пише УННз посиланням на Державну службу зайнятості.

«З 1 квітня 2024 року, відповідно до Закону „Про Державний бюджет України на 2024 рік“, мінімальна заробітна плата в Україні підвищиться до 8 тис. гривень. У зв’язку з цим зміниться розмір деяких виплат, що стосуються сфери зайнятості, розмір яких узгоджений з мінімальною зарплатою», — пояснили у Держслужбі зайнятості.

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Зокрема, підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні вплине на розмір компенсаційних виплат роботодавцям. А саме:

Компенсація за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць тепер становитиме 8 тис. грн (50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

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Компенсація за працевлаштування молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років — в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років — на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби — на перше робоче місце) збільшиться до 4 тис. грн (не більше 50 відсотків мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування зареєстрованих безробітних, які перебувають у цьому статусі понад 1 місяць і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні або, тих які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців підвищиться до 3520 грн (не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 12 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану з 1 квітня 2024 року становитиме 8 тис. грн (1 мінімальна зарплата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці). Тривалість такої компенсації становить не більше 3 місяців, для людей з інвалідністю не більше 6 місяців.

Окрім того, до 16 тис. гривень збільшиться компенсація витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості ВПО (не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців, для осіб які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Збільшиться і розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФОПа — до 4 тис. грн (не вище 50% розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої допомоги становить не більш 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців.

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«Максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах теж зросте і з 1 квітня становитиме 12 тис. грн за місяць (не більше півтора розміру мінімальної заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці)», — підсумували у Держслужбі зайнятості.

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Укрінформ За матеріалами:

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