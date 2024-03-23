З якими труднощами стикаються українські працівники при пошуку роботи, та як змінилися зарплати (інфографіка) — Finance.ua
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З якими труднощами стикаються українські працівники при пошуку роботи, та як змінилися зарплати (інфографіка)

Особисті фінанси
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З якими труднощами стикаються українські працівники при пошуку роботи, та як змінилися зарплати (інфографіка)
З якими труднощами стикаються українські працівники при пошуку роботи, та як змінилися зарплати (інфографіка)
Українські працівники зазначили, що головна проблема при пошуку роботи — зарплати, які пропонують роботодавці. Загалом незадоволені пропонованими сумами 41% учасників відповідного опитування.
Кадровий портал grc.ua опублікував результати Всеукраїнського дослідження «Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024».
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З якими труднощами стикаються працівники при пошуку роботи

  • не можуть знайти роботу з гідною оплатою — 41% кандидатів;
  • зменшення кількості вакансій у професії - 29%;
  • не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком — 23%;
  • на пошук роботи витрачається більше сил і часу — 22%;
  • відсутність фідбеку від рекрутерів після співбесіди і при відгуках на вакансії - 22%;
  • відсутність зворотного зв’язку після проходження співбесіди — 21%.
За даними дослідження, більшість українців (62% опитаних) не згодні знижувати свої зарплатні вимоги, навіть якщо виникнуть труднощі з пошуком нової роботи.
Водночас, 15% респондентів готові знизити свої очікування лише на 5%. Кожен десятий претендент — на 6−15%. Тих же, хто готовий поступитися на 16−25% зарплати, лише 5%.
З якими труднощами стикаються українські працівники при пошуку роботи, та як змінилися зарплати (інфографіка)

Зарплата за результатами роботи

У свою чергу роботодавці зазначають, що прагнуть «утримувати баланс матеріальної та нематеріальної мотивації».
Деякі з опитаних роботодавців готуються до впровадження системи чіткої прив’язки зарплати до фактичного результату роботи.
«Це дозволить працівникам впливати на свій заробіток, а нам як бізнесу контролювати фонд оплати праці. Також ми постійно аналізуємо ринкові зарплати, щоб тримати руку на пульсі ринкових умов та не допускати недооцінки наших працівників», — розповіла директорка з персоналу «Ватаг Груп» Лілія Мелікян.
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Скільком українцям скоротили зарплати

Лише 28% опитаних українців повідомили, що нині у повному обсязі отримують ту ж зарплату, що й до повномасштабної війни.
У інших відбулися зміни — причому, як у бік підвищення, і зниження оплати праці.
З якими труднощами стикаються українські працівники при пошуку роботи, та як змінилися зарплати (інфографіка)
При цьому 9% опитаних повідомили про зростання зарплати на 10−30%. А крім того:
  • 7% стали отримувати більше з урахуванням їхньої індивідуальної ефективності;
  • 4% розповіли про підвищення більш як на 40%;
  • у 5% зарплата зросла лише за рахунок індексації;
  • 3% повідомили про підвищення на 5%.
Про скорочення зарплати на 10−30% повідомили 12% опитаних. Про те, що стали одержувати менше на 50% - 8%.
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На 40−50% зарплати зменшились у 7% опитаних. На 5% скоротилися зарплати 3% респондентів.
Нагадаємо, в Україні для найманого працівника або особи, яка працює за цивільно-правовим договором, Податковий кодекс України визначає податкове навантаження у вигляді таких платежів:
  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;
  • військовий збір — 1,5%;
  • єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%.
За матеріалами:
Обозреватель
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