Податкове навантаження в Україні: скільки відсотків вираховується із зарплати працівника — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкове навантаження в Україні: скільки відсотків вираховується із зарплати працівника

Казна та Політика
127
Податкове навантаження в Україні: скільки відсотків вираховується із зарплати працівника
Податкове навантаження в Україні: скільки відсотків вираховується із зарплати працівника
В Україні дохід кожного найманого працівника, що отримує офіційну зарплату, оподатковується.
Про це пише Фокус.
Читайте також
В Україні для найманого працівника або особи, яка працює за цивільно-правовим договором, Податковий кодекс України визначає податкове навантаження у вигляді таких платежів:
  • 1) податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;
  • 2) військовий збір — 1,5%;
  • 3) єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%.
Читайте також
«Наразі дохід у вигляді заробітної плати оподатковується: 18% податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військовим збором (ВЗ). Останні вираховуються із зарплати працівника роботодавцем як податковим агентом (несе відповідальність щодо своєчасного нарахування та сплати податків). Роботодавець нараховує на заробітну плату єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 22% та самостійно (з власних коштів) сплачує його до бюджету», — сказано в статті.
Автори зазначають, що розмір ЄСВ не зростає пропорційно до отриманої зарплати найманим працівником. На січень 2024 року максимальний ЄСВ становить 23 430 грн.

У скільки обходиться працівник роботодавцю

«За загальної системи оподаткування податкове навантаження на бідніших працівників більше, ніж на багатших. Оскільки застосується максимальна сума ЄСВ, відсутність частини доходу, що не оподатковується, і базова ставка оподаткування (flat tax rate). На сьогодні роботодавець платить податки за працівника, загальне податкове навантаження становить 34% суми, в яку обходиться працівник роботодавцю. Також в Україні існує так звана податкова соціальна пільга (ПСП), тобто звільнення від податку на дохід, якою можуть скористатися працівники з доходом до 4240 грн на місяць, але якщо зарплата 7000 грн, то скористатися пільгою вже не вийде», — розповіла юристка Stron Legal Каріна Клименко.
Читайте також

Платежі із зарплати найманого працівника в розмірі 30 тисяч гривень

При сумі нарахованої зарплати 30 000 грн ЄСВ (єдиний соціальний внесок, що сплачується роботодавцем) складе 22%, або 6600 грн. На руки працівник отримає суму за мінусом податку з доходів громадян 18% і військового збору 1,5%, тобто 24 150 грн.

Чи зміниться розмір оподаткування в Україні

Поки що розмір оподаткування зарплат в Україні не змінюється, але в Національній стратегії доходів до 2030 року, яка була затверджена урядом, ідеться про намір запровадити прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб.
Читайте також
Базою прогресивної системи оподаткування є гранична податкова ставка. Вона застосовується до доходу, що перевищує дохід, отриманий особою за попередній податковий період. Країни Європейського Союзу активно використовують прогресивну ставку оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати. Але, враховуючи їхній досвід, варто з обережністю покладати таке навантаження на осіб із більшим доходом.
Високі граничні податкові ставки можуть призвести до ухилення від сплати податків або ж скоротити робочі години. А в майбутньому також вплинути на зацікавлення щодо здобуття певної освіти і ведення підприємництва в цілому.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.