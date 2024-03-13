Податкове навантаження в Україні: скільки відсотків вираховується із зарплати працівника — Finance.ua

Податкове навантаження в Україні: скільки відсотків вираховується із зарплати працівника
В Україні дохід кожного найманого працівника, що отримує офіційну зарплату, оподатковується.
Про це пише Фокус.
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В Україні для найманого працівника або особи, яка працює за цивільно-правовим договором, Податковий кодекс України визначає податкове навантаження у вигляді таких платежів:
- 1) податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;
- 2) військовий збір — 1,5%;
- 3) єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%.
«Наразі дохід у вигляді заробітної плати оподатковується: 18% податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військовим збором (ВЗ). Останні вираховуються із зарплати працівника роботодавцем як податковим агентом (несе відповідальність щодо своєчасного нарахування та сплати податків). Роботодавець нараховує на заробітну плату єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 22% та самостійно (з власних коштів) сплачує його до бюджету», — сказано в статті.
Автори зазначають, що розмір ЄСВ не зростає пропорційно до отриманої зарплати найманим працівником. На січень 2024 року максимальний ЄСВ становить 23 430 грн.
У скільки обходиться працівник роботодавцю
«За загальної системи оподаткування податкове навантаження на бідніших працівників більше, ніж на багатших. Оскільки застосується максимальна сума ЄСВ, відсутність частини доходу, що не оподатковується, і базова ставка оподаткування (flat tax rate). На сьогодні роботодавець платить податки за працівника, загальне податкове навантаження становить 34% суми, в яку обходиться працівник роботодавцю. Також в Україні існує так звана податкова соціальна пільга (ПСП), тобто звільнення від податку на дохід, якою можуть скористатися працівники з доходом до 4240 грн на місяць, але якщо зарплата 7000 грн, то скористатися пільгою вже не вийде», — розповіла юристка Stron Legal Каріна Клименко.
Платежі із зарплати найманого працівника в розмірі 30 тисяч гривень
При сумі нарахованої зарплати 30 000 грн ЄСВ (єдиний соціальний внесок, що сплачується роботодавцем) складе 22%, або 6600 грн. На руки працівник отримає суму за мінусом податку з доходів громадян 18% і військового збору 1,5%, тобто 24 150 грн.
Чи зміниться розмір оподаткування в Україні
Поки що розмір оподаткування зарплат в Україні не змінюється, але в Національній стратегії доходів до 2030 року, яка була затверджена урядом, ідеться про намір запровадити прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб.
Базою прогресивної системи оподаткування є гранична податкова ставка. Вона застосовується до доходу, що перевищує дохід, отриманий особою за попередній податковий період. Країни Європейського Союзу активно використовують прогресивну ставку оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати. Але, враховуючи їхній досвід, варто з обережністю покладати таке навантаження на осіб із більшим доходом.
Високі граничні податкові ставки можуть призвести до ухилення від сплати податків або ж скоротити робочі години. А в майбутньому також вплинути на зацікавлення щодо здобуття певної освіти і ведення підприємництва в цілому.
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