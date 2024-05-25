Могут ли работодатели вручать повестку работникам: в Минобороны ответили — Finance.ua

Могут ли работодатели вручать повестку работникам: в Минобороны ответили Сегодня 21:19 — Личные финансы

Могут ли работодатели вручать повестку работникам: в Минобороны ответили, Фото: Українська правда

В Министерстве обороны Украины сообщили, что работодатели могут вручать повестку военнообязанному сотруднику.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в еженедельном дайджесте.

Кто может вручать повестки

Он отмечает, что согласно положениям Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета министров, вручать повестку могут:

представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;

работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций;

Кроме вручения повесток, они также могут осуществлять оповещение и ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

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Напомним, с 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Украинские мужчины от 18 до 60 лет должны обновить учетные данные в территориальных центрах комплектования до 16 июля включительно.

Необходимо уточнить:

адрес проживания;

номера средств связи;

адреса электронной почты (при наличии электронной почты);

другие персональные данные.

Если не обновить данные, наступает административная ответственность за нарушение правил воинского учета — штраф от 17 тыс. гривен.

НВ По материалам:

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