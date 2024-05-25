Могут ли работодатели вручать повестку работникам: в Минобороны ответили — Finance.ua

Могут ли работодатели вручать повестку работникам: в Минобороны ответили
В Министерстве обороны Украины сообщили, что работодатели могут вручать повестку военнообязанному сотруднику.
Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в еженедельном дайджесте.
Кто может вручать повестки
Он отмечает, что согласно положениям Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета министров, вручать повестку могут:
- представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;
- работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций;
Кроме вручения повесток, они также могут осуществлять оповещение и ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.
Напомним, с 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Украинские мужчины от 18 до 60 лет должны обновить учетные данные в территориальных центрах комплектования до 16 июля включительно.
Необходимо уточнить:
- адрес проживания;
- номера средств связи;
- адреса электронной почты (при наличии электронной почты);
- другие персональные данные.
Если не обновить данные, наступает административная ответственность за нарушение правил воинского учета — штраф от 17 тыс. гривен.
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