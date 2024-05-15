Обеспечивать вручение повесток — закон о мобилизации уточнит обязанности для бизнеса Сегодня 19:00

Обеспечивать вручение повесток — закон о мобилизации уточнит обязанности для бизнеса

Обязанности бизнеса по оповещению военнообязанных работников законодательно уточнят. Так, 18 мая вступит в силу новый закон № 3633-IX об усилении мобилизации (законопроект 10 449).

Он законодательно закрепляет такое понятие как оповещение. Это доведение сигналов и уведомлений (директив, распоряжений) до органов военного управления, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и населения об объявлении мобилизации, вызове граждан в ТЦК, а также вручение (отправка) повесток гражданам.

Соответственно, если изменениями в статье 21 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусмотрено, что предприятия, учреждения и организации обязаны вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, проводить мероприятия по бронированию военнообязанных и предоставлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам власти, а также обеспечивать своевременное прибытие работников, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части, то после изменений к обязанностям бизнеса также добавляется «обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников … на сборные пункты путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий с последующей компенсацией расходов на осуществление такого процесса из Государственного бюджета, которая осуществляется не позднее чем через месяц после подачи соответствующего обращения в порядке, установленном КМУ».

Что предусматривается

Предприятия должны обеспечивать «уведомление», а это понятие, как уже было сказано, включает в себя вручение повесток. Что подразумевают «организационно-технические мероприятия», не конкретизируются, и, очевидно, этот вопрос определит Правительство.

Также дается определение понятию система воинского учета, которое фактически определяет, кто должен быть организатором воинского учета на предприятии, кто его должен вести, а кто является «объектом» этого учета.

Так, согласно закону, система воинского учета — это совокупность систем воинского учета органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, которые структурно состоят из руководителей как организаторов ведения воинского учета, служб персонала (должностных лиц), которые непосредственно ведут воинский учет, объектов воинского учета — призывников, военнообязанных, резервистов и средств автоматизации процессов ведения воинского учета с использованием необходимых баз данных (реестров).

Также предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности обязаны по требованию ТЦК известить призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК, обеспечить их своевременное прибытие по этому вызову, в 7-дневный срок уведомить соответствующие ТЦК о принятии на работу (обучение) и увольнении с работы (обучения) призывников, военнообязанных и резервистов.

Руководители, другие должностные лица предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности и граждане Украины, виновные в нарушении правил воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности, прибытия по вызову в ТЦК и несут ответственность по закону.

То есть на них смогут налагать штрафы по статьям 210, 210−1 КУоАП. Напомним, недавно был принят новый закон 10 379 , предусматривающий штрафы для бизнеса до 59,5 тысяч грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.