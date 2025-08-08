Украина накопила более 10 миллиардов кубометров газа — ExPro Сегодня 07:52 — Энергетика

По состоянию на 5 августа Украина накопила более 10 млрд кубометров «голубого топлива».

Об этом сообщила консалтинговая компания ExPro

«Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 5 августа превысили 10 млрд куб. м, как свидетельствуют данные ExPro. Хранилища заполнены на 32,3%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые с начала года отставание от уровня запасов 2024 года составляет менее 10%. Так, по сравнению с прошлым годом, в хранилищах хранится на 9% или 990 млн кубометров меньше газа.

При этом в июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого года в хранилища было закачано в 1,9 раза больше «голубого топлива» — 1,69 млрд кубометров. В начале августа объемы закачки газа остаются на уровне около 50 млн кубометров в сутки, что в 1,8 раза выше по сравнению с прошлогодней закачкой.

Отмечается, что для накопления 13,2 млрд кубометров газа в хранилищах до 1 ноября Украине нужно закачать около 3,2 млрд кубометров в августе-октябре.

Как сообщалось, в июле НАК «Нафтогаз Украины» заключила кредитное соглашение с UGB («Укргазбанком») на сумму 4,7 млрд грн для закупки газа на осенне-зимний период.

