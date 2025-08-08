Украина накопила более 10 миллиардов кубометров газа — ExPro — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина накопила более 10 миллиардов кубометров газа — ExPro

Энергетика
19
Украина накопила более 10 миллиардов кубометров газа — ExPro
Украина накопила более 10 миллиардов кубометров газа — ExPro
По состоянию на 5 августа Украина накопила более 10 млрд кубометров «голубого топлива».
Об этом сообщила консалтинговая компания ExPro.
«Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 5 августа превысили 10 млрд куб. м, как свидетельствуют данные ExPro. Хранилища заполнены на 32,3%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые с начала года отставание от уровня запасов 2024 года составляет менее 10%. Так, по сравнению с прошлым годом, в хранилищах хранится на 9% или 990 млн кубометров меньше газа.
Читайте также
При этом в июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого года в хранилища было закачано в 1,9 раза больше «голубого топлива» — 1,69 млрд кубометров. В начале августа объемы закачки газа остаются на уровне около 50 млн кубометров в сутки, что в 1,8 раза выше по сравнению с прошлогодней закачкой.
Отмечается, что для накопления 13,2 млрд кубометров газа в хранилищах до 1 ноября Украине нужно закачать около 3,2 млрд кубометров в августе-октябре.
Как сообщалось, в июле НАК «Нафтогаз Украины» заключила кредитное соглашение с UGB («Укргазбанком») на сумму 4,7 млрд грн для закупки газа на осенне-зимний период.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems