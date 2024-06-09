Опрос работодателей: мобилизация — одна из главных причин нехватки работников — Finance.ua
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Опрос работодателей: мобилизация — одна из главных причин нехватки работников

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Опрос работодателей: мобилизация — одна из главных причин нехватки работников
Опрос работодателей: мобилизация — одна из главных причин нехватки работников
Украинские работодатели утверждают, что мобилизация — одна из основных причин дефицита квалифицированных работников.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Министерства экономики среди работодателей.

Проблемы украинского бизнеса

Отмечается, что 67% опрошенных называют мобилизацию ключевой причиной нехватки кадров, а 54% - миграцию.
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При этом большинство работодателей полагают, что до начала полномасштабного вторжения такой проблемы с квалифицированными работниками в Украине не было.
58% опрошенных представителей украинского бизнеса называют нехватку кадров одной из главных проблем.
Среди других проблем:
  • потребность во внешнем финансировании — 42% опрошенных;
  • риски, связанные с безопасностью — 40%;
  • конкуренция — 25%;
  • цепочки поставок — 24%.
Также 43% опрошенных заявили о затруднениях с заполнением вакантных мест в этом году.
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При этом 36% респондентов называют лучшим способом борьбы с нехваткой кадров сотрудничество с агентами по трудоустройству, еще 31% - повышение зарплаты, 22% - обучение работников.
Напомним, издание Bloomberg пишет, что дефицит рабочей силы в Украине начинает создавать новые проблемы.
Закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, направлен на пополнение украинских военных рядов сотнями тысяч военных. Однако нехватка трудоспособных мужчин и женщин становится бременем для крупных и малых предприятий, составляющих основу экономики военного времени.
В то же время глава подкомитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что бронировать от армии будут профессии, а не конкретных людей.
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По материалам:
Finance.ua
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