Правительство продлило еще на 2 месяца отсрочку от мобилизации, предоставленную Министерством экономики — Finance.ua

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Правительство продлило еще на 2 месяца отсрочку от мобилизации, предоставленную Министерством экономики

Казна и Политика
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Правительство продлило еще на 2 месяца отсрочку от мобилизации, предоставленную Министерством экономики
Правительство продлило еще на 2 месяца отсрочку от мобилизации, предоставленную Министерством экономики
Кабинет Министров Украины продлил еще на два месяца срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленной решениями Министерства экономики.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
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В частности, внесено изменение в постановление «О продлении сроков действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации».
Предусмотрено продление сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики, не закончившихся на день принятия постановления, автоматически на три месяца вместо одного месяца, как было предусмотрено ранее.

Справка Finance.ua:

  • 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Украинские мужчины от 18 до 60 лет должны обновить учетные данные в территориальных центрах комплектования;
  • по закону, под мобилизацию попадают военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Это не касается женщин-медиков, они могут служить только по желанию;
  • также определен перечень категорий, имеющих право на отсрочку. Речь идет, в частности, о забронированных. К примеру, судьи, работники органов военного управления и чиновники категории «А». А также чиновники категорий «Б» и «В», работники критических предприятий, но бронь — не более 50% от числа военнообязанных. В редких случаях могут быть исключения.

Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты 🔍

По материалам:
Finance.ua
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