Мобилизация усилилась: Зеленский прокомментировал действие нового закона — Finance.ua

Мобилизация усилилась: Зеленский прокомментировал действие нового закона Сегодня 20:30 — Казна и Политика

Мобилизация усилилась: Зеленский прокомментировал действие нового закона

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после одобрения и вступления в силу нового закона о мобилизации.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина — Северная Европа.

Читайте также Закон о мобилизации вступил в силу: все о нововведениях

В частности, у президента спросили, как много военнообязанных в Украине будет мобилизовано после вступления в силу нового закона о мобилизации.

«О мобилизации я бы просто хотел, чтобы все поняли детали технически. Мобилизация у нас не заканчивалась. Во время войны мобилизация обязательна», — сказал президент.

Как отметил Зеленский, проголосованный Верховной Радой закон разрешает некоторые изменения в старый закон о мобилизации и о военном положении и т. д.

«Сегодня регистрация должна быть обязательной для мужчин мобилизационного возраста. Это цифровизация процесса, чтобы не было очень много разных реестров (имеется в виду регистрация в приложении „Резерв+“ — Ред.)», — добавил Зеленский.

По его словам, раньше никто не готовился к такой полномасштабной войне и сегодня технологически есть возможность зарегистрироваться каждому человеку.

«Это не значит, что этот человек обязательно идет на фронт. Это обязанность каждого из нас, у кого мобилизационный возраст, быть зарегистрированным», — сказал Зеленский.

Читайте также Уклонение от мобилизации: как будет происходить процедура наложения штрафов

По его словам, уже на сегодняшний день более миллиона человек зарегистрировалось.

«Это не значит, что эти люди будут мобилизованы. Еще раз подчеркиваю. Мобилизация как шла, так и идет. Правда, после этого закона она увеличилась», — подчеркнул Зеленский.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.