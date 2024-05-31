Мобилизация усилилась: Зеленский прокомментировал действие нового закона — Finance.ua

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Мобилизация усилилась: Зеленский прокомментировал действие нового закона

Казна и Политика
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Мобилизация усилилась: Зеленский прокомментировал действие нового закона
Мобилизация усилилась: Зеленский прокомментировал действие нового закона
Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после одобрения и вступления в силу нового закона о мобилизации.
Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина — Северная Европа.
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В частности, у президента спросили, как много военнообязанных в Украине будет мобилизовано после вступления в силу нового закона о мобилизации.
«О мобилизации я бы просто хотел, чтобы все поняли детали технически. Мобилизация у нас не заканчивалась. Во время войны мобилизация обязательна», — сказал президент.
Как отметил Зеленский, проголосованный Верховной Радой закон разрешает некоторые изменения в старый закон о мобилизации и о военном положении и т. д.
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«Сегодня регистрация должна быть обязательной для мужчин мобилизационного возраста. Это цифровизация процесса, чтобы не было очень много разных реестров (имеется в виду регистрация в приложении „Резерв+“ — Ред.)», — добавил Зеленский.
По его словам, раньше никто не готовился к такой полномасштабной войне и сегодня технологически есть возможность зарегистрироваться каждому человеку.
«Это не значит, что этот человек обязательно идет на фронт. Это обязанность каждого из нас, у кого мобилизационный возраст, быть зарегистрированным», — сказал Зеленский.
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По его словам, уже на сегодняшний день более миллиона человек зарегистрировалось.
«Это не значит, что эти люди будут мобилизованы. Еще раз подчеркиваю. Мобилизация как шла, так и идет. Правда, после этого закона она увеличилась», — подчеркнул Зеленский.
По материалам:
УНІАН
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