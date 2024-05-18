Закон о мобилизации вступил в силу: все о нововведениях — Finance.ua

Закон о мобилизации вступил в силу: все о нововведениях Сегодня 11:35 — Личные финансы

Закон о мобилизации вступил в силу: все о нововведениях

С сегодняшнего дня, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Рассказываем, все, что нужно знать о главных переменах.

Кому нужно обновить свои военно-учетные данные

Сегодня украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить учетные данные в территориальных центрах комплектования.

В течение следующих 60 суток, до 16 июля включительно, необходимо уточнить:

адрес проживания;

номера средств связи;

адреса электронной почты (при наличии электронной почты);

другие персональные данные.

Если не обновить данные, наступает административная ответственность за нарушение правил военного учета — штраф от 17 тыс. гривен.

Требование распространяется на:

призывников;

военнообязанных;

резервистов;

женщин-медиков, стоящих на военном учете.

Также уточнить данные должны пригодные, ограниченно пригодные и непригодные к службе.

Не следует актуализировать информацию снятым с военного учета (должна быть отметка в военном билете) и тем, кто успел подать данные после публикации закона 17 апреля.

Что касается украинцев за границей, если они не обновят данные, то им ограничат предоставление консульских услуг. Сделать это можно дистанционно через е-кабинет или связавшись с ТЦК по телефону/e-mail.

Обновить данные можно любым из удобных способов:

онлайн — через приложение Резерв+. Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра Оберіг относительно себя;

офлайн — в Территориальных центрах комплектования или в Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране. Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самого выписки из реестра, вы получите соответствующую отметку в военный билет.

После установки приложения следует авторизироваться через BankID и заполнить необходимые поля — номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

«С 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте», — добавили в Министерстве обороны.

Кто вручает повестки и зачем иметь при себе военный билет

Вручать повестки вправе представители:

ТЦК;

исполнительных органов местных властей;

руководство государственных органов, предприятий, учебных заведений и ОСМД.

Полиция не будет вручать повестки, но она будет задействована для обеспечения порядка. Чтобы предотвратить возможные конфликтные ситуации. Полицейские продолжат заниматься розыском потенциальных уклонистов и доставлять их в военкомат.

Законы не регламентируют, где можно вручить повестку. По факту это может происходить на улице, на работе, по месту жительства, в общественных местах, на блокпостах и ​​т.д.

Представители ТЦК, полиция и пограничники получили право требовать у мужчин в возрасте 18−60 лет предъявить военно-учетный документ (приписное, военный билет или временное удостоверение).

Отсутствие является основанием для вручения повестки для уточнения данных. Поэтому все мужчины призывного возраста должны иметь военно-учетные документы.

По-прежнему пропустить явку в ТЦК можно только по уважительным причинам: болезнь, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или обстрел.

Однако в течение 3 дней следует сообщить обстоятельства неявки, а в течение 10 дней — явиться в военкомат.

Отсрочка и бронирование: кого не мобилизуют

По закону, под мобилизацию попадают военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Это не касается женщин-медиков, они могут служить только по желанию.

Также определен список категорий, имеющих право на отсрочку. Речь идет, в частности, о забронированных. К примеру, судьи, работники органов военного управления и чиновники категории «А». А также чиновники категорий «Б» и «В», работники критических предприятий, но бронь — не более 50% от числа военнообязанных. В редких случаях могут быть исключения.

Имеется право на отсрочку по состоянию здоровья или семейному положению.

Мобилизации не подлежат:

лица с инвалидностью;

временно непригодны (на 6−12 месяцев);

многодетные родители, родители-одиночки, родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, родители приемных детей младше 18 лет;

занятые уходом за больным ребенком, женой, близкими родственниками.

опекуны недееспособных лиц;

супруги лиц с инвалидностью I или II группы;

один из родителей ребенка в возрасте до 18 лет, если второй уже служит;

те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии боевых действий или посмертно получили звание Герой Украины.



Освобожденные из плена и уволенные в запас смогут мобилизоваться только добровольно.

Изменения касаются студентов. По-прежнему мобилизовать могут заочников, но теперь право на отсрочку забрали у претендентов на второе образование.

У тех, кто, например, учится на бакалавра по одной специальности, имея такой же уровень по другой, отсрочка закончится в конце учебного года.

Отсрочка дается ученым, преподавателям колледжей и вузов, школьным учителям на не менее 0,75 ставки. А также докторантам, интернам и аспирантам, причем как бюджетникам, так и контрактникам.

Что с ограниченно пригодными и кому еще на ВЛК

С 4 мая отменен статус «ограниченно подходящий». В законе говорится, что ограниченно пригодные граждане должны пройти повторную ВЛК в течение девяти месяцев после вступления в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.

Повторная ВЛК может признать ограниченно годными военнообязанными или непригодными с исключением из военного учета или годными (тогда они смогут проходить службу).

Ограниченно пригодные военные на повторной ВЛК также будут либо признаны непригодными с последующим увольнением, либо пригодными и смогут продлить службу.

Отметим, вывод комиссии действует только год, поэтому если медосмотр был больше года назад, его снова нужно пройти. Однако не самостоятельно, а по направлению от ТЦК. Если уведомление давно не поступает, рекомендуют явиться в военкомат по направлению.

Мобилизация лиц с инвалидностью — только по желанию. Но если военнообязанный в возрасте 25−55 лет получил ІІ или ІІІ группу после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, нужно пройти военно-врачебную комиссию и подтвердить диагноз.

Последнее правило не распространяется на тех, кто потерял конечность, один из парных органов или получил инвалидность в результате ранений во время защиты Украины.

Штрафы для уклоняющихся

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения.

Согласно закону суммы штрафов за уклонение от мобилизации будут следующими:

за нарушение правил военного учета: штраф от 3 400 до 5 100 гривен, за повторное нарушение или в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен;

штраф от 3 400 до 5 100 гривен, за повторное нарушение или в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен; за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: от 5 100 до 8 500 гривен — для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен — для должностных и юридических лиц;

от 5 100 до 8 500 гривен — для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен — для должностных и юридических лиц; за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 тыс. до 25 500 гривен — для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен — для должностных и юридических лиц.

Штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Народная депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз ранее объясняла , что первоначально налагается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф больше предыдущего.

Если нарушитель не уплачивает ни первый штраф, ни второй, не появляется для обновления своих учетных данных после уплаты штрафа, то подвергается уголовной ответственности за нарушение закона о мобилизации.

Работодателей будут наказывать за неявку их работников в ТЦК

Руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования с 18 мая.

Об этом сообщил член комитета парламента по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, после 18 мая руководители предприятий будут обязаны обеспечить явку военнообязанных в ТЦК, иначе их будет ждать административная ответственность.

Федиенко отметил, что детали новых механизмов контроля над явкой военнообязанных еще разрабатываются. По его словам, понятно, что в целом изменения имеют целью обеспечить более эффективный процесс мобилизации.

Когда руководитель получает приказ и перечень повесток для работников предприятия, он обязан выдать эти повестки под роспись, а затем обеспечить явку этих работников в соответствующий центр комплектации. Если они не приходят туда, тогда на это предприятие на это должностное лицо налагается соответствующая административная ответственность", — сказал народный избранник.

Денежное довольствие

Минимальный ежемесячный размер денежного довольствия военнослужащего ВСУ составляет 20 100 гривен.

В связи с заключением первого контракта в 2024 году единовременная денежная помощь составляет:

для рядового состава — 24 224 грн;

для сержантского и старшинского состава — 27 252 грн;

для офицерского состава — 30 280 грн.

Кроме того, предусмотрено дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях в размере 100 тыс. гривен с 24.02.2022 согласно постановлению Кабинета министров, дополнительное вознаграждение за выполнение специальных задач вне боевых действий — в размере 30 тыс. грн, а также выплата 70 тыс. грн. грн за каждые 30 дней пребывания на передовой.

Предусмотрен «мотивационный пакет». В частности, компенсация 50% первого взноса по ипотеке и выплаты по 100 000 гривен после первого и второго года службы. Также за три месяца после заключения первого контракта обещают сертификат на покупку авто в размере 150 тысяч гривен.

За уничтоженную или трофейную технику установлено вознаграждение в размере от 11 500 до 870 000 гривен.

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