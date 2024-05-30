Как написать резюме без опыта работы: 10 обязательных пунктов — Finance.ua

Как написать резюме без опыта работы: 10 обязательных пунктов Сегодня 08:08 — Личные финансы

Как написать резюме без опыта работы: 10 обязательных пунктов

Каждый человек когда-то искал первое рабочее место. И составить резюме для трудоустройства, когда вам вроде бы нечего рассказать работодателю о себе — задача со звездочкой. Work.ua поделился важными аспектами создания резюме без опыта работы, которые помогут получить желаемый офер.

Из чего должно состоять резюме без опыта работы

Любой пример резюме без опыта работы имеет практически одинаковую структуру и содержит 10 ключевых пунктов. Если качественно поработать над каждым из них, шансы на трудоустройство будут достаточно высокими.

10 обязательных пунктов

Название должности. Контактная информация Опыт работы. Образование. Дополнительное образование и сертификаты. Знания и навыки. Уровень владения языками. Рекомендации. Дополнительная информация. Желательные условия работы.

Что писать в резюме, если нет опыта работы

Специалисты Work.ua убеждены, что во многих случаях мнение «я не имею опыта» ошибочно. Если вы хорошо проанализируете свою биографию, вы найдете, о чем написать в резюме. Вот несколько пунктов, которые могут заинтересовать работодателей.

Производственная практика

Во время обучения в вузе студенты проходят производственную практику, где могут приобрести прикладные навыки. По сути, они и интересуют работодателей. После окончания практики студенты получают характеристику, которую можно использовать в качестве рекомендации при трудоустройстве.

Стажировка

На первый взгляд, это сродни предыдущему пункту. Но производственная практика — это обязательная часть обучения, в отличие от стажировки. Здесь студент должен проявить инициативу и получить место стажера. Такой вариант может усилить резюме и показать работодателю релевантный опыт.

Читайте также 5 вредных «советов», как составить резюме

Волонтерство

Волонтерская деятельность — это чрезвычайно ценный опыт, который можно и следует использовать при поиске работы. Эта деятельность требует ряда качеств, таких как организованность, коммуникабельность, ответственность, умение достигать результатов в условиях ограниченных ресурсов, креативность и т. д. Это опыт, который может оказаться ценным для любой компании.

Самостоятельные проекты

Если вы смогли организовать свой проект — это то, что должно быть в вашем резюме. Может быть, во время учебы в колледже вы создали дебатный клуб или вели социальные сети учебного заведения? Опыт работы не обязательно должен быть коммерческим.

Портфолио «в стол»

Ряд профессий требует от соискателя наличия не только резюме, но и портфолио. Ведь копирайтеру перед собеседованием точно предложат привести примеры текстов, а графическому дизайнеру — разработанные логотипы компаний. Однако не обязательно иметь реальных клиентов, чтобы подготовить небольшое портфолио. Вы можете ознакомиться с открытыми проектами на сайтах для фрилансеров и попытаться выполнить проект для пополнения портфолио.

Знания и навыки: как сделать резюме привлекательным для работодателей

На самом деле за требованием опыта работы в вакансии стоит желание нанять кандидата с определенными навыками и уровнем квалификации. То есть ценен не опыт как таковой, а умение кандидата; то, что он может дать компании. Так что правильное резюме непременно должно раскрывать ваши навыки. Их традиционно делят на «твердые» и «мягкие».

Твердые навыки, или hard skills — это навыки, касающиеся определенных знаний, умений, инструментов, программ, стандартов, используемых в вашей профессии. Например, для графического дизайнера твердыми навыками будут владение Adobe Photoshop, умение разрабатывать айдентику, работа с допечатной подготовкой и т. д. Hard skills можно выразить количественно, оцифровать и проверить.

Мягкие навыки, или soft skills — это навыки, касающиеся личности, характера, темперамента, эмоционального интеллекта человека. Их нельзя оцифровать. Такими скилами являются внимательность, коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде, чистоплотность, честность и т. д.

Чтобы понять, какие твердые навыки и личные качества для резюме стоит указать, воспользуйтесь лайфхаком. Проанализируйте с десяток вакансий по желаемой должности и выпишите навыки, указанные работодателями. Если вы им отвечаете — смело добавляйте их в резюме. Если нет — это ваша зона роста и план профессионального развития.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.