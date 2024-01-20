5 вредных «советов», как составить резюме — Finance.ua

5 вредных «советов», как составить резюме Сегодня 09:11 — Личные финансы

Создание резюме при поиске работы — вроде бы рутинная, несложная вещь. Однако при одинаковом опыте и одинаковых навыках одного кандидата приглашают на собеседование, а другого нет. Разберемся, почему так может произойти.

Представьте ситуацию. Человек отправился на вакансию. Ждет ответа день, два, неделю. Он думает: «Как это так, у меня такое прекрасное, полное, насыщенное опытом резюме, именно на мне надо сосредоточить максимальное внимание». Между тем его резюме состоит из десяти страниц А4 без последовательной структуры.

вредные советы, как составить провальное резюме. Это стандартный пример CV, которое менеджеры по найму в разных компаниях получают каждый день. Хотите себе такое же? Work.ua публикует, как составить провальное резюме.

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1. Пишите длинное резюме, вспоминайте все места, где работали

Укажите весь имеющийся опыт работы. Подработки на 3 месяца, которые были 15 лет назад — мастхэв в каждом CV. Поскольку чем длиннее резюме, тем больше экспертности увидит будущий работодатель.

2. Сделайте рекрутеру квест вместо резюме

Укажите несколько последних мест работы. Достаточно написать название должности. И все. А дальше пусть рекрутеры сами звонят по телефону и задают вопросы. Вы не должны тратить свое время, чтобы указывать свои достижения и опыт.

3. Разместите в резюме фото с котиками, на пляже или с друзьями в баре.

Когда в CV просят добавить фотографию, это прекрасная возможность показать что-то еще, кроме своих рабочих достижений. Официальный стиль не приветствуется. Лучше добавьте фотографию, которая займет всю страницу. Желательно, чтобы это была фотография отдыха в ресторане, на пляже или пикнике. Или с вашей семьей, или домашними любимцами. Или со всеми сразу.

Также важно, чтобы фото было не актуальным, а сделано 10 лет назад. Иначе никаких шансов на внимание от рекрутера.

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4. Укажите опыт или достижения, которых на самом деле нет

Говорят, что дерзость — второе счастье. Итак, воспользуйтесь этим утверждением и напишите о себе что-то такое, чего вы в жизни никогда не делали и что стопроцентно привлечет внимание рекрутера к вашей персоне. К примеру, добавьте высокую позицию в классной компании, где вы ни дня не работали.

Если в резюме попросят указать контакты с предыдущих мест работы для подтверждения вашего (на самом деле несуществующего) опыта, то смело пишите и не бойтесь, что кто-нибудь будет звонить по рекомендациям. Их просят только для галочки, так что можете не волноваться.

5. Покажите компании, что она нуждается в вас

Фразы «У меня нет опыта в этой сфере, но быстро учусь» или «Вы не пожалеете, если возьмете меня» точно заставят сердце рекрутера оттаять и дать вам шанс. Это популярные выражения, а популярные, следовательно, действенные.

Правильные советы для качественного резюме

Да, это были антисоветы, которых нужно избегать в реальной жизни и делать все наоборот.

Согласно исследованию Ladders, в среднем просмотр одного резюме у рекрутера занимает примерно 7 секунд. За годы работы менеджеры по найму могут быстро обнаруживать «красные флажки» в CV. Поэтому ваша задача как кандидата — произвести положительное первое впечатление за это время.

Как это можно сделать:

Подготовьте визуально приятное резюме. Сейчас существует много сервисов с готовыми шаблонами, которые помогут структурировать информацию для читателя. Вот несколько из них: Cvmaker, Canva, CV2you. Они условно бесплатные: доступный базовый набор функций, а дополнительные — по подписке. Создайте универсальное CV, которое будет отвечать требованиям выбранных вакансий. Или если вакансии разные, не ленитесь откорректировать резюме для каждой из них. Пишите правду. Более половины опрошенных на портале Stand Out CV признали, что преувеличивали свой опыт один раз или больше. Понятно, что кто-то может этого не заметить, но в большинстве своем ложь разоблачается уже на этапе собеседования. Будьте честны с собой и работодателем. По желанию используйте искусственный интеллект (ИИ) для написания CV, но с умом. Согласно опросу сайта Resume Builder, 46% людей используют условный ChatGPT для создания резюме. Искусственный интеллект может быть полезен при составлении текста. Впрочем, результат его работы все еще далек от идеала.

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