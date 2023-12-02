Почему рекрутеры не всегда отвечают на резюме — Finance.ua

Почему рекрутеры не всегда отвечают на резюме Сегодня 14:30 — Личные финансы

Почему рекрутеры не всегда отвечают на резюме

Обязательно ли рекрутер должен отвечать на каждое резюме? Если фидбека нет, может, стоит откликнуться еще раз или написать HR лично? Разве рекрутер не обязан давать детальный фидбек каждому кандидату? Work.ua искал ответы на эти вопросы.

Как пишет Work.ua, он провел опрос и выяснил, дают ли HR-ы и руководители компаний фидбек кандидатам, которые по тем или иным причинам не подошли на вакансию. Оказалось, что только 26% рекрутеров дают подробную обратную связь, еще 28% просто сообщают об отказе. 46% HR-ов никак не коммуницируют с не подошедшим соискателем.

Обратим внимание, что речь идет именно о первоначальном этапе отбора кандидатов по резюме, до каких-либо тестовых заданий, собеседования или технического интервью. И на этом этапе почти половина рекрутеров не дают фидбека нерелевантным кандидатам.

Почему вам (пока) не ответили

Если ответ на резюме не поступил, не торопитесь беспокоиться из-за очередного отказа. Ведь могут быть и другие причины, почему вам не отвечают:

Работодатель еще не принял окончательное решение. Некоторые работодатели отвечают не сразу. Они собирают резюме 1−2 недели и уже тогда решают, кого пригласить на собеседование. Письмо от рекрутера попало в спам. Если работодатель направил ответ на резюме на электронную почту, он вполне мог попасть в спам. Поэтому проверяйте этот раздел писем. Также убедитесь, что ваши настройки приватности в мессенджерах и социальных сетях позволяют писать или звонить вам из незнакомых номеров. Вы написали номер телефона или электронную почту с ошибкой. Так что работодатель просто не может с вами связаться. К сожалению, такое тоже случается. Вы не выполнили условия, указанные в тексте вакансии. Иногда работодатели просят обязательно добавить сопроводительное письмо в резюме, выполнить тестовое задание или заполнить гугл-форму. Или сразу звонить.

В других случаях, вероятнее всего, ваше резюме просто не отвечает требованиям вакансии — для получения должности не хватило hard или soft skills. Или резюме составлено с ошибками: плохое визуальное или текстовое оформление, содержит опечатки, нерелевантную информацию и т. д.

Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. На Work.ua работодатели могут предлагать вакансии соискателям. И, согласитесь, было бы удивительно потребовать от пользователей сайта давать обстоятельный ответ, почему их не заинтересовала вакансия.

Другая ситуация: искатели делятся опытом, что рекрутеры предлагают им нерелевантные вакансии. К примеру, работа в офисе, когда в резюме четко указано «только удаленное сотрудничество».

И это работает в обе стороны. Соискателю предложили вакансию, которая его не заинтересовала из-за размера зарплаты, условий работы или агрессивного Tone of Voice — он не обязан писать письмо с отказом. Рекрутеру поступило резюме от кандидата, которому не хватает опыта или навыков — он не обязан объяснять мотивы отказа.

А если мне очень нужна обратная связь, стоит писать рекрутеру

Если в описании вакансии указаны рабочие контакты HR-а, вы можете попытаться получить фидбек. Однако не стоит писать рекрутеру в нерабочее время или звонить без предупреждения. Целенаправленно искать HR-а в социальных сетях — тоже не слишком удачная стратегия.

Лучше действовать на опережение еще до того, как вы откликнулись на вакансию. Вот несколько простых действий, повышающих шансы на получение ответа рекрутера:

Внимательно прочтите текст вакансии и убедитесь, что вы отвечаете требованиям компании.

Обратите внимание на ожидаемую форму отклика: возможно, работодатель просит прикрепить к резюме сопроводительное письмо или портфолио.

В сопроводительном письме укажите, что хотели бы получить обратную связь от HR-а.

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