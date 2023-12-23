В чем разница между CV (визиткой) и резюме — Finance.ua
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В чем разница между CV (визиткой) и резюме

Личные финансы
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В чем разница между CV (визиткой) и резюме
В чем разница между CV (визиткой) и резюме
При откликах на вакансии от кандидатов просят информацию об их знаниях, умениях, навыках и опыте. Вся эта информация собирается в одном лаконичном и структурированном файле, на основе просмотра которого принимается решение о приглашении человека на собеседование.
Все эти данные должны быть «читаемы», логически структурированы и презентабельно описаны в соответствии с форматом. Однако часто бывает, что кандидаты путают CV и резюме, не знают, что и как писать, дают слишком мало или слишком много информации. И главное — не пишут то, что нужно увидеть работодателю. Какая же разница между CV и резюме — рассказали эксперты портала work.ua.

Немного географии

В Украине наиболее популярным форматом отклика является резюме. Его чаще всего ожидают работодатели и именно его предлагают присылать сайты по поиску работы. CV же используется гораздо реже. В частности, требование по CV можно встретить в академической, научной, медицинской и юридической сфере, журналистике и т. д. Ведь именно этот формат в некоторой степени совмещает резюме и портфолио.
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В США и Канаде это совершенно разные типы документов с разным назначением. Относительно других стран мира часто нет однозначного мнения. В значительной части Европы, Великобритании, Новой Зеландии, Бразилии, Китае, Австралии и Индии CV и резюме — это зачастую синонимы. Собственно, термин «резюме» используется редко, однако именно такой формат ожидается чаще всего.
Из-за такой неразберихи лучше, по возможности, уточнить у работодателя, какой объем и глубина информации необходимы, чтобы не упустить свой шанс на хорошее трудоустройство.

О формате и структуре

Само наполнение документов имеет большие сходства, ведь смысл у них один — удачно презентовать кандидата. Однако формат и глубина этой презентации все же отличаются:
В чем разница между CV (визиткой) и резюме

О наполнении и содержании

Есть определенные обязательные пункты, которые должны быть в обоих файлах:
  • ваше имя, фамилия и контакты;
  • «цель» с кратким описанием вас как специалиста;
  • опыт, образование и квалификация;
  • профессиональные навыки и личностные качества;
  • дополнительная релевантная информация: достижения, общественная деятельность и волонтерство при наличии, проекты, стажировка, реже — хобби.
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Описание опыта и образования в резюме и CV отличается больше всего. К примеру, в резюме мы указываем основные новейшие должности/сертификации, а вот в CV добавляем всю информацию о вашей профессиональной деятельности. Какую дополнительную информацию могут ожидать работодатели в CV:
  • полный опыт работы и образования, даже не обязательно релевантный;
  • посещенные тренинги, курсы и семинары;
  • преподавание, собственные выступления и другие мероприятия;
  • отличия и награды;
  • список публикаций, научных работ с описанием и, может быть, даже с цитатами;
  • членства в профессиональных сообществах;
  • гранты;
  • решенные вами кейсы;
  • рекомендации.
Поскольку это подробное описание профессионального пути, то каждый пункт не забываем подробно и выигрышно воспроизвести в деловом стиле.
Чтобы не упустить свой шанс на трудоустройство, нужно удачно презентовать себя, свои знания, умения и опыт в соответствующем формате: резюме или CV. И если сомневаетесь, какой из документов использовать, присмотритесь в сферу должности, страны или спросите у работодателя.
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Однако желательно все же иметь оба формата профессиональной самопрезентации. Обновлять их, держать актуальными. Ведь иногда после резюме работодатель может попросить и CV тоже. Эти документы можно создавать самостоятельно, с помощью конструкторов резюме и CV, где есть примеры заполнения, или обращаться за помощью к карьерным консультантам.
А главное: нужно действовать, не бояться откликаться. Где-то вас ждет «та самая» идеальная вакансия и карьера мечты.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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