LinkedIn добавляет ИИ, который поможет написать резюме и найти работу — Finance.ua

LinkedIn добавляет ИИ, который поможет написать резюме и найти работу
Волна популярности искусственного интеллекта не могла обойти LinkedIn. Платформа давно начала экспериментировать с этой технологией, чтобы разработать полезные инструменты для работодателей.
В октябре появился набор инструментов на базе OpenAI, а через месяц — инструменты, помогающие создавать профили, объявления о вакансиях и страницах компаний. А недавно компания снова обновила функционал платформы и добавила ряд новых возможностей для своих премиумподписчиков, ищущих работу.
Новые функции включают персонализированные резюме, написание сопроводительных писем с помощью ИИ и более удобный поиск работы.
Цель этих изменений — сделать немного проще и быстрее некоторые из наиболее утомительных аспектов поиска вакансий. Например, благодаря обновленной функции поиска работы теперь можно искать вакансии по запросам типа «найдите полностью удаленную работу в сфере маркетинга с зарплатой не менее $100 тыс. в год» или «найдите вакансии по развитию бизнеса в биотехнологиях».
Описания выглядят не очень сложно, но каждый, кто хоть раз искал работу на LinkedIn без помощи ИИ, знает, что бывает трудно сузить список вакансий с помощью ключевых слов.
Когда пользователь найдет интересную вакансию, ИИ-ассистент предоставит отзыв о его квалификации и поможет с подачей заявки. Вы также можете скачать текущее резюме, и искусственный интеллект LinkedIn будет ориентироваться на описание вакансии и даст советы по поводу того, как его лучше обновить. Это могут быть предложения по конкретному опыту, который следует подчеркнуть, или совет переписать какие-либо разделы. Также LinkedIn может создавать сопроводительные письма на основе вашего опыта и вакансии, на которую вы хотите отправиться.
Журналисты проверили работу инструмента и определили, что он может быть полезен людям, которые подают заявки на десятки вакансий одновременно. Продакт-менеджер LinkedIn Рохан Раджив говорит, что эти инструменты должны стать для пользователей скорее отправной точкой, чем универсальным решением. «Мы хотим сделать так, чтобы людям, которым трудно рассказать свою историю, трудно смотреть на пустой экран, пытаясь сочинить что-то вместе, было проще хотя бы начать», — рассказывает он в комментарии.
Но он также отмечает, что платформа пока находится на ранних стадиях внедрения ИИ и со временем может автоматизировать большую часть процесса подачи заявок на работу.
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