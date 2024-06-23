ТОП-5 причин, почему стоит искать работу летом — Finance.ua

ТОП-5 причин, почему стоит искать работу летом
Кажется, лето — неудачное время для поиска новой работы. Ведь рекрутеры и руководители уходят в отпуска, а бизнес-процессы ставят на паузу до «высокого» сезона осенью. Действительно, в этом есть смысл. Однако поиск работы летом имеет свои существенные преимущества. Особенно в 2024 году.
Work.ua объясняет, почему сейчас подходящий момент для трудоустройства.
На рынке труда рекордное количество вакансий — есть из чего выбирать
Исследование Work.ua показало, что в мае работодатели разместили наибольшее количество вакансий с начала полномасштабного вторжения — более 113 000 предложений.
Возможно, все, что разделяет вас с работой мечты — это отсутствие резюме. Так что самое время разместить резюме по своей должности и откликнуться на подходящую вакансию!
Низкая конкуренция повышает шансы на трудоустройство
Еще одна тенденция, которую наглядно демонстрирует аналитика Work.ua — конкуренция соискателей на вакансию достигла самой низкой отметки за более 3 лет. В условиях низкой конкуренции рынок труда более благосклонен к соискателю.
Есть шанс податься на предложение, которое раньше казалось недостижимым из-за высоких требований. Ведь в условиях дефицита кадров работодатели готовы брать на работу людей с более низкой квалификацией и обучать необходимым навыкам.
З вот осенью кандидаты на рынке труда активизируются, и конкуренция снова возрастет. Так зачем же пропускать благоприятное время для трудоустройства?
И не стоит беспокоиться: летом бизнес-процессы хоть и замедляются, однако точно не прекращаются. Рекрутеры так же размещают вакансии, рассматривают резюме кандидатов, проводят собеседования и делают оферы.
Летом больше сезонной работы и вакансий для людей без опыта
Учебный год в школах и вузах подходит к концу, и работодатели прекрасно об этом знают. Поэтому размещают все больше вакансий для людей без опыта и студентов. Многие из этих предложений работы сезонные, поэтому идеально подходят тем, кто осенью должен возвращаться к учебе.
Чтобы найти такие вакансии, укажите в поисковой строке слова «на лето» или «на сезон». Не забудьте воспользоваться дополнительными фильтрами, такими как желаемый город работы, вид занятости, уровень зарплаты
и т. д.
Для некоторых сфер именно лето — жаркий период найма
Рынок труда неоднороден, так что далеко не для всех профессий лето является «низким» сезоном. Специалисты из ряда сфер, наоборот, ищут именно в это время.
Например, в мае аналитика Work.ua зафиксировала увеличение работы в категориях «Сфера обслуживания», «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм», «Строительство, архитектура». И это вполне характерно для конца весны и начала лета.
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Кроме того, в мае значительно увеличилось количество предложений работы для HR-ов. Так что, вероятно, дефицит кадров заставляет компании не останавливать процессы рекрутинга даже летом.
Летом адаптация в новой компании может быть легче
У большинства компаний лето — традиционный сезон отпусков. С учетом этого количество проектов уменьшается, а темпы работы в компании замедляются. Так что для нового сотрудника это идеальный момент, чтобы войти в рабочий режим в менее стрессовый период, без суеты разобраться во всех процессах.
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