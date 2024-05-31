Работа за рубежом: какие страны наиболее комфортны для украинцев — Finance.ua

Работа за рубежом: какие страны наиболее комфортны для украинцев Сегодня 17:01 — Личные финансы

Работа за рубежом: какие страны наиболее комфортны для украинцев

Польша — ближайшая и самая простая страна для украинцев в плане работы. Большинство крупных работодателей имеют опыт трудоустройства украинцев и понимают, что для них важно в работе.

Об этом рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко в комментарии «Главкому».

«Здесь отсутствует языковой барьер для украинцев, потому что многие уже или понимают польский, или есть работники-украинцы со знанием польского, которые могут быть коммуникаторами между украинцами и поляками. Еще один плюс — всегда есть немало вакансий, — объяснила эксперт.

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По словам Нестеренко, в Польше у украинцев есть возможность заработать до 1200 евро нетто за базовое количество часов. Жилье обычно предоставляет работодатель либо бесплатно, либо за небольшую доплату.

В Чехию, рассказывает эксперт, украинцы также ехали на работу задолго до полномасштабного вторжения.

«Вакансии здесь очень похожи на польские — это пищевая промышленность, автомобильная отрасль, логистика. Знание чешского языка также не обязательно. С жильем ситуация похожа на польскую», — объясняет руководитель международной рекрутации.

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По словам Нестеренко, в Литве у украинцев тоже не будет проблемы найти общий язык с работодателем. Работу здесь можно найти на предприятиях автомобильной и пищевой промышленности: мясном и рыбном производствах.

«Зарплаты колеблются от 1000−1300 евро нетто. При этом литовские работодатели обеспечивают бесплатное проживание в комфортных комнатах по 2−3 человека», — рассказала эксперт.

Румыния, по мнению Нестеренко, не может конкурировать с другим странам по уровню зарплаты, но очень важно то, что здесь охотно берут на работу женщин с детьми и людей в возрасте 60−65+ лет, которые в других странах, и в Украине также, имеют проблемы с трудоустройством.

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«Работа в Румынии есть даже в невысокий зимний сезон, в то время как в остальных европейских странах вакансий становится меньше. К тому же украинцам из южных регионов страны легче приехать в Румынию, чем в Польшу», — добавляет руководитель Миграционной платформы EWL.

С легализацией и трудоустройством украинцев в Нидерландах и Германии ситуация более сложная, отмечает эксперт.

«В Нидерландах дольше ждут оформления временной защиты — иногда от 2 до 6 месяцев. В период ожидания нельзя работать. В Нидерландах трудно будет найти работу женщинам старше 45 лет без знания английского и водительских прав. Также в стране есть проблема с доступностью жилья и ценами на него», — объясняет Нестеренко.

Однако одним из самых больших плюсов Нидерландов, который и привлекает украинцев, является зарплата в 1800—2000 евро нетто, с вычетом стоимости жилья и расходов на транспорт, замечает эксперт.

«Еще одно преимущество — возможность карьерного роста. Если в Германии на офисную работу мигрантов принимают неохотно, то в Нидерландах такой проблемы нет. Здесь есть возможность начать работу в более низкой должности и получить повышение. Однако получить убежище в Нидерландах может человек, который не имеет его в других странах и с началом полномасштабного вторжения не находился вне Украины больше нескольких недель», — объясняет Нестеренко.

В то же время, отметила эксперт, Германия принимает украинцев, которые имели статус временной защиты в других странах.

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Но бывает, что решение о его выдаче может зависеть от работника миграционной службы. Например, если предыдущую защиту вы имели в Нидерландах, где справку об этом вклеивают в паспорт, то могут либо согласовать германскую защиту, либо отказать", — пояснила руководитель Миграционной платформы EWL.

На оформление временной защиты и документов на работу необходимо 1−2 недели, отмечает эксперт. Большинство работодателей все же хотят работников, говорящих на немецком. Зато больше появляется и вакансий, где можно использовать украинский или английский и учить немецкий в ходе работы.

«Украинцам предлагают работу в сельском хозяйстве, пищевой промышленности (мясной и рыбной переработке), автомобильной отрасли, сезонные работы, связанные со сбором овощей и фруктов. В Германии еще популярно направление сортировки стеклянных бутылок. Можно также найти офисную работу или по специальности, но этот процесс значительно сложнее и обычно требует обязательного знания немецкого», — резюмировала Маргарита Нестеренко.

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