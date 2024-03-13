Численность трудоустроенных украинцев за рубежом увеличилась в три раза — Finance.ua

Численность трудоустроенных украинцев за рубежом увеличилась в три раза Сегодня 10:14 — Личные финансы

Численность трудоустроенных украинцев за рубежом увеличилась в три раза

Все больше украинских беженцев экономически интегрируются в ЕС и все меньше украинцев сохраняют прочную связь с Родиной.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Втрое увеличилась численность трудоустроенных за рубежом — с 12% до 31%. И уменьшилось количество работающих дистанционно — с 18 до 12%. Чем дольше продлится война, тем больше будут эти цифры», — заявила заместитель председателя правления банка «Глобус» Анна Довгальская.

О 12% вынужденных эмигрантов, которые из-за границы работают в Украине, говорят и в ПУМБ . «Клиенты, уже интегрировавшиеся в Европе, составляют около 58% мигрантов. Второй сегмент — это клиенты, еще работающие в Украине — 12%. И третий сегмент — более 26% - это клиенты, которые живут на социальное пособие или скрывают заработки», — рассказал директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский говорит, что получение украинцами работы в ЕС повышает их благосостояние. «Есть положительные тенденции в благосостоянии беженцев. У тех, кто находит работу за рубежом, улучшается финансовое положение. Большая часть восстановила свой доход в понимании того, что они могут себе позволить даже товары длительного пользования. Почти восстановился тот уровень благосостояния, который беженцы, уехавшие и находящиеся за рубежом, имели до войны», — отметил Глеб Вышлинский.

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Глеб Вышлинский объяснил, что эти 12% украинцев делятся еще на три группы. «Мы видим 8% тех, кто продолжает работать удаленно на той работе, на которой они работали в Украине до полномасштабного вторжения, а 2% нашли новую удаленную работу в Украине. И менее 2% ведут бизнес в Украине удаленно. Это те, у кого сохраняются экономические связи напрямую с Украиной», — подчеркнул он.

Анна Довгальская заметила, что последние четыре квартала не меняется количество расчетных операций за рубежом по украинским картам. «Это говорит нам о том, что некоторое количество украинцев поддерживает экономическую связь с Украиной, и если изменится ситуация, они вернутся на Родину», — уверена Анна Довгальская.

«Расчетные операции у нас остаются на том же уровне, то есть клиенты продолжают пользоваться нашими картами. Где-то 11% уехавших там и останутся. И банковская система может где-то на этом уровне потерять», — говорит директор департамента информационной аналитики клиентского портфеля «Сенс Банка» Борис Зозуля.

Фінансовий клуб По материалам:

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