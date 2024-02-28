Украинцы задекларировали более 4,5 тысячи компаний за рубежом: где больше всего регистрируют бизнес — Finance.ua

Украинцы задекларировали более 4,5 тысячи компаний за рубежом: где больше всего регистрируют бизнес Сегодня 12:03 — Личные финансы

Украинцы задекларировали более 4,5 тысячи компаний за рубежом: где больше всего регистрируют бизнес

В течение двух лет украинцы подали в Налоговую службу информацию о более чем 4,5 тысячи контролируемых иностранных компаний (КИК).

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Сколько сообщений подали физлица и юрлица

По словам нардепа, за 2 года в Государственную налоговую службу подано 8 873 сообщений о 4 536 контролируемых иностранных компаниях.

Из них 8449 сообщений поступило от физических лиц и 424 — от юридических. Всего зарегистрировали 5774 контролеров иностранных компаний, из них физических лиц — 5626.

В каких странах украинцы чаще всего регистрируют компании:

Польша — 25%;

Великобритания — 13%;

США — 11%;

Кипр — 9%;

Эстония — 7%;

другие страны — 35%.

Финансовые учреждения и государственные органы направили 11 634 уведомлений о фактах, свидетельствующих о владении резидентом долей в иностранном юридическом лице. Гетманцев напомнил, что это может быть даже одна акция.

Сейчас идет кампания декларирования за 2023 год, которая предусматривает подачу информации о КИКах.

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«Уже подано 478 отчетов. Для юридических лиц-контролеров осталось 2 дня, для физических лиц-контролеров сроки истекают до 1 мая», — отметил он.

Напомним, украинцам, которые зарегистрировали компанию за рубежом и не предоставили уведомление об этом украинской налоговой, грозит штраф более 800 тыс. грн.

Какие отчеты и когда подавать

Как объясняет Ain.ua, при открытии компании за границей физическое лицо — резидент Украины обязано составлять и подавать:

Уведомление о приобретении или прекращении участия в КИК. Контролирующее лицо обязано уведомить налоговый орган о непосредственном/опосредованном приобретении или прекращении участия в КИК в течение 60 дней со дня приобретения или прекращения участия в КИК. Сделать это можно через электронный кабинет плательщика ГНС ​​в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи. Ежегодный отчет о КИК. Подается одновременно с подачей годовой декларации об имущественном положении и доходах. Подать отчет также можно через Электронный кабинет плательщика ГНС ​​в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, по данным YouControl. Market, за второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП за последнее десятилетие — почти 315 тысяч, а количество новосозданных компаний приросло на 60% по сравнению с показателями в первый год большой войны.

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