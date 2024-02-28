Украинцы задекларировали более 4,5 тысячи компаний за рубежом: где больше всего регистрируют бизнес — Finance.ua

Украинцы задекларировали более 4,5 тысячи компаний за рубежом: где больше всего регистрируют бизнес
В течение двух лет украинцы подали в Налоговую службу информацию о более чем 4,5 тысячи контролируемых иностранных компаний (КИК).
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Сколько сообщений подали физлица и юрлица
По словам нардепа, за 2 года в Государственную налоговую службу подано 8 873 сообщений о 4 536 контролируемых иностранных компаниях.
Читайте также
Из них 8449 сообщений поступило от физических лиц и 424 — от юридических. Всего зарегистрировали 5774 контролеров иностранных компаний, из них физических лиц — 5626.
В каких странах украинцы чаще всего регистрируют компании:
- Польша — 25%;
- Великобритания — 13%;
- США — 11%;
- Кипр — 9%;
- Эстония — 7%;
- другие страны — 35%.
Финансовые учреждения и государственные органы направили 11 634 уведомлений о фактах, свидетельствующих о владении резидентом долей в иностранном юридическом лице. Гетманцев напомнил, что это может быть даже одна акция.
Сейчас идет кампания декларирования за 2023 год, которая предусматривает подачу информации о КИКах.
Читайте также
«Уже подано 478 отчетов. Для юридических лиц-контролеров осталось 2 дня, для физических лиц-контролеров сроки истекают до 1 мая», — отметил он.
Напомним, украинцам, которые зарегистрировали компанию за рубежом и не предоставили уведомление об этом украинской налоговой, грозит штраф более 800 тыс. грн.
Какие отчеты и когда подавать
Как объясняет Ain.ua, при открытии компании за границей физическое лицо — резидент Украины обязано составлять и подавать:
- Уведомление о приобретении или прекращении участия в КИК. Контролирующее лицо обязано уведомить налоговый орган о непосредственном/опосредованном приобретении или прекращении участия в КИК в течение 60 дней со дня приобретения или прекращения участия в КИК. Сделать это можно через электронный кабинет плательщика ГНС в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.
- Ежегодный отчет о КИК. Подается одновременно с подачей годовой декларации об имущественном положении и доходах. Подать отчет также можно через Электронный кабинет плательщика ГНС в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.
Напомним, по данным YouControl. Market, за второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП за последнее десятилетие — почти 315 тысяч, а количество новосозданных компаний приросло на 60% по сравнению с показателями в первый год большой войны.
Изменения для ФЛП в 2024 году 🔍
Поделиться новостью