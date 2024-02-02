Нужно ли платить налоги тем, кто за границей — Finance.ua

Нужно ли платить налоги тем, кто за границей Сегодня 13:01 — Личные финансы

Статья 67 Конституции обязывает всех украинцев «уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом».

По данным ООН, с начала российского военного вторжения из Украины выехало более 4 миллионов человек. В основном это женщины, дети и люди преклонного возраста. По приблизительным расчетам, спасаясь от войны, из страны уехало более миллиона трудоспособного населения. Многие уже ищут за границей работу, чтобы в будущем обеспечивать себя и близких.

При получении за соответствующий год зарубежного дохода налоговый резидент Украины в любом случае обязан отразить такой доход в своей налоговой декларации, которая подается до 1 мая следующего года.

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Иностранная зарплата указывается в строке 10.7 налоговой декларации («Доходы, полученные из источников за пределами Украины»). В то же время дополнительно указывается страна, из которой получен доход, и валюта, в которой он выплачен.

Но сумма дохода в декларации всегда указывается в гривне. Для расчета применяется валютный курс Национального банка, действующий на момент начисления (получения) таких доходов.

Налоговое резидентство

Налоговое резидентство — это статус лица, живущего в определенной стране. Этот статус предусматривает обязанность платить налоги со всех доходов в этой стране.

В разных странах статус налогового резидента наступает при разных условиях. Самое распространенное из них — проживание в стране в течение длительного периода, как правило — полгода или 183 дня.

Важным критерием, по которому лицо получает статус налогового резидента, — наличие так называемого центра жизненных или экономических интересов в определенной стране.

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Вы становитесь резидентом, если у вас в стране проживания центр жизненных интересов:

постоянно проживаете в стране (более 183 дней);

имеете недвижимость (арендованную или приобретенную);

учитесь;

ваши дети ходят в местный сад или школу;

получаете налоговые скидки от государства;

имеете медицинское страхование;

имеете доход на местные счета;

открыли ФЛП по месту жительства.

В то же время, если граждане Украины получали доходы за границей и уплатили с них налоги за пределами нашей страны, то им, как правило, не придется платить налоги еще раз. Ведь есть международные договоры об избежании двойного налогообложения, действующие между правительством Украины и правительствами других государств.

Если такой договор заключен между Украиной и государством, в котором работает лицо, то в соответствии с нормами Налогового кодекса можно отнести сумму налогов, уплаченных за границей, при расчете суммы налога, подлежащего уплате в Украине.

Для того чтобы зачислить сумму налогов, уплаченных за границей, нужно документально подтвердить, какую сумму гражданин уплатил в другом государстве.

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