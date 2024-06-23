Массовые увольнения: в МВФ предупредили правительства стран об опасности ИИ — Finance.ua

Массовые увольнения: в МВФ предупредили правительства стран об опасности ИИ Сегодня 23:21 — Технологии&Авто

Массовые увольнения: в МВФ предупредили правительства стран об опасности ИИ, Фото: freepik

Международный валютный фонд заявил о «глубокой обеспокоенности» массовыми увольнениями из-за движения к генеративному искусственному интеллекту, и призвал правительства делать больше для защиты своих экономик.

Об этом сообщает Financial Times.

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В частности, в Фонде считают, что страны должны принять такие меры, как улучшение страхования на случай безработицы, предупреждая, что, в отличие от прошлых революционных технологий, ИИ может привести к потере рабочих мест в высококвалифицированных профессиях.

При этом в МВФ заявляют, что хотя генеративный искусственный интеллект имеет огромный потенциал для стимулирования роста производительности и улучшения предоставления государственных услуг, в Фонде говорят о «глубокой обеспокоенности по поводу массовых срывов труда и роста неравенства».

«Мы хотим, чтобы люди могли шире использовать потенциал, который содержит эта технология, и мы хотим, чтобы для людей были созданы возможности», — сказала Эра Дабла-Норрис, заместитель директора департамента финансовых вопросов МВФ.

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В Фонде рекомендуют правительствам отказаться от специальных налогов на ИИ, предложенных как средство повышения доходов для покрытия негативных последствий искусственного интеллекта, утверждая, что они могут препятствовать росту производительности.

МВФ же предложил повысить налоги на прирост капитала и прибыль, сборы, которые снизились за последние десятилетия, а также налоги на прибыль компаний, чтобы помочь компенсировать рост неравенства в доходах.

«МВФ заявил, что учитывая неопределенность по поводу будущего искусственного интеллекта, правительства должны применить «гибкий» подход, который подготовит их к «очень разрушительным сценариям», — добавляет издание.

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Напомним, в настоящее время в Украине работает более 240 компаний в сфере технологий искусственного интеллекта.

По словам Михаила Федорова, это делает Украину второй в Центральной и Восточной Европе по количеству ИИ-компаний. Первое место занимает Польша, в которой сосредоточено более 300 таких стартапов.

УНІАН По материалам:

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