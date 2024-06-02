Все только начинается: в OpenAI оценили влияние генеративного искусственного интеллекта на экономику — Finance.ua

Все только начинается: в OpenAI оценили влияние генеративного искусственного интеллекта на экономику Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Все только начинается: в OpenAI оценили влияние генеративного искусственного интеллекта на экономику

Главный технический директор OpenAI Мира Мурати убеждена, что генеративный искусственный интеллект только начинает ощутимо влиять на экономику.

Об этом пишет Bloomberg.

На конференции Asia Tech X в Сингапуре она заметила по видеосвязи, что новая модель GPT-4o , помогающая пользователям создавать контент, такой как текст, презентации и видео, становится все более интуитивно понятной в использовании, что способствует ее распространению.

По словам Миры Мурати, люди все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для таких задач, как кодирование, написание текстов и административная работа.

«Мы не совсем осознаем влияние, которое это будет иметь на бизнес и работу, потому что все только начинается. Но пока мы видим, что за очень короткий промежуток времени эти системы искусственного интеллекта вошли в рабочий процесс как сотрудники», — уверен главный технический директор OpenAI.

Она также подчеркнула, что «разработка ИИ сейчас чрезвычайно конкурентна».

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Напомним, недавно директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила мнение, что ИИ бьет по мировому рынку труда «как цунами».

По ее словам, в ближайшие два года искусственный интеллект, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых странах и 40% рабочих мест во всем мире.

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