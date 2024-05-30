Кэти Вуд спрогнозировала рост ВВП Сальвадора в десять раз благодаря ИИ и биткоину — Finance.ua

Кэти Вуд спрогнозировала рост ВВП Сальвадора в десять раз благодаря ИИ и биткоину Сегодня 04:57 — Криптовалюта

Кэти Вуд спрогнозировала рост ВВП Сальвадора в десять раз благодаря ИИ и биткоину, www.thestreet.com

Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд заявила, что валовой внутренний продукт (ВВП) Сальвадора вырастет в десять раз к 2029 году. Причиной тому станет внедрение искусственного интеллекта и биткоина во время президентства Найиба Букеле.

В своем X (ранее Twitter) Вуд написала, что сейчас ВВП Сальвадора находится на низком уровне. В 2022 году этот показатель составил $32,49 млрд.

«Решимость президента Букеле превратить Сальвадор в оазис для биткоин- и ИИ-сообществ […] является причиной, по которой я считаю, что реальный ВВП страны может увеличиться в десять раз в течение следующих пяти лет», — добавила она.

Читайте также Сколько биткоинов намайнил Сальвадор на вулкане

Кроме того, Кэти Вуд отметила, что президент страны «загорелся идеей» внедрить в местных школах обучающую программу ARK Educate. Курс направлен на искусственный интеллект, блокчейн и другие направления.

CEO ARK Invest также заявила, что Букеле «невероятно осведомлен», и призвала следить за ним и его страной.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.