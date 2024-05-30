Кэти Вуд спрогнозировала рост ВВП Сальвадора в десять раз благодаря ИИ и биткоину — Finance.ua
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Кэти Вуд спрогнозировала рост ВВП Сальвадора в десять раз благодаря ИИ и биткоину

Криптовалюта
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Кэти Вуд спрогнозировала рост ВВП Сальвадора в десять раз благодаря ИИ и биткоину
Кэти Вуд спрогнозировала рост ВВП Сальвадора в десять раз благодаря ИИ и биткоину, www.thestreet.com
Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд заявила, что валовой внутренний продукт (ВВП) Сальвадора вырастет в десять раз к 2029 году. Причиной тому станет внедрение искусственного интеллекта и биткоина во время президентства Найиба Букеле.
Кэти Вуд спрогнозировала рост ВВП Сальвадора в десять раз благодаря ИИ и биткоину
В своем X (ранее Twitter) Вуд написала, что сейчас ВВП Сальвадора находится на низком уровне. В 2022 году этот показатель составил $32,49 млрд.
«Решимость президента Букеле превратить Сальвадор в оазис для биткоин- и ИИ-сообществ […] является причиной, по которой я считаю, что реальный ВВП страны может увеличиться в десять раз в течение следующих пяти лет», — добавила она.
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Кроме того, Кэти Вуд отметила, что президент страны «загорелся идеей» внедрить в местных школах обучающую программу ARK Educate. Курс направлен на искусственный интеллект, блокчейн и другие направления.
CEO ARK Invest также заявила, что Букеле «невероятно осведомлен», и призвала следить за ним и его страной.
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