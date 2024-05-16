Сколько биткоинов намайнил Сальвадор на вулкане — Finance.ua

Сколько биткоинов намайнил Сальвадор на вулкане Сегодня 23:41 — Криптовалюта

Сколько биткоинов намайнил Сальвадор на вулкане

Сальвадор добыл почти 474 биткоина с 2021 года благодаря геотермальной электростанции, работающей на энергии вулкана, в результате чего общий биткоин-портфель правительства составил почти $354 млн по текущему курсу.

Об этом сообщает Watcher.Guru.

Согласно сообщению Биткоин-офиса страны, в государственной казне Сальвадора сейчас хранится 5750 биткоинов.

Новые поступления, а именно 473,5 BTC на сумму около $29 млн с сентября 2021 года, были добыты благодаря геотермальной энергии, генерируемой вулканом Текапа.

Администрация президента Наиба Букеле, который в начале этого года был переизбран на второй срок, установила 300 приборов для майнинга биткоинов из вулкана.

Майнинг на вулкане — это инновационный подход к добыче биткоинов, использующий геотермальную энергию. Геотермальная энергия является экологически чистой, возобновляемой и стабильной, что делает ее идеальным источником электроэнергии для энергоемкого процесса майнинга биткоинов.

Использование вулканической энергии позволяет значительно снизить выброс углерода. Это также способствует снижению операционных расходов для майнинговых компаний, делая процесс более устойчивым и экономически выгодным.

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