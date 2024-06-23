Україна на другому місці в Центральній та Східній Європі за кількістю ШІ-компаній (інфографіка) — Finance.ua
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Україна на другому місці в Центральній та Східній Європі за кількістю ШІ-компаній (інфографіка)

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Україна на другому місці в Центральній та Східній Європі за кількістю ШІ-компаній (інфографіка)
Україна на другому місці в Центральній та Східній Європі за кількістю ШІ-компаній (інфографіка), Фото: freepik
Наразі в Україні працює понад 240 компаній у сфері технологій штучного інтелекту.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, це робить Україну другою в Центральній та Східній Європі за кількістю ШІ-компаній. Перше місце обіймає Польща, в якій зосереджено понад 300 таких стартапів.
Україна на другому місці в Центральній та Східній Європі за кількістю ШІ-компаній (інфографіка)

У яких містах найбільше ШІ-компаній

В Україні ШІ-компанії найбільше зосереджені у Києві (177 офісів) та у Львові (44 офіси). У Харкові, Одесі та Дніпрі в середньому перебуває 21 офіс стартапу з ШІ-індустрії.
«Україна є домом для таких всесвітньовідомих AI-стартапів, як Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали „єдинорогами“, а три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14.5 млрд», — написав Федоров.
Україна на другому місці в Центральній та Східній Європі за кількістю ШІ-компаній (інфографіка)
Він додав, що за останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5 200 професіоналів. За прогнозами очільника Мінцифри, їх число зросте на 330% у наступні кілька років.
«Щоб збільшити кількість спеціалістів, потрібно перезавантажувати освіту. Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. Ключовий крок для підготовки сильних спеціалістів — налагодження співпраці між університетами та AI-компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань і досвіду», — написав Михайло Федоров.

У яких галузях зосереджено найбільше ШІ-спеціалістів

У своєму дописі він послався на спільне дослідження Мінцифри, AI HOUSE та Roosh про екосистему штучного інтелекту в Україні.
У ньому вказано, що найбільше українських ШІ-спеціалістів зосереджено в галузях Data Sciense та ML Engineering. Зазначається, що фінансування українських стартапів, які спеціалізуються на ШІ, зросло на 35% у 2023 році.
Україна на другому місці в Центральній та Східній Європі за кількістю ШІ-компаній (інфографіка)
«Сектор штучного інтелекту в Україні має значний потенціал, але потребує вирішення низки проблем. Серед них — триваючий конфлікт, відсутність консолідації на рівні бізнес-уряд або між бізнесом та інші. З усім тим, потужна технологічна експертиза та успішний досвід України у створенні глобальних компаній є беззаперечними перевагами для майбутнього розвитку сектору штучного інтелекту», — йдеться в дослідженні.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

За матеріалами:
dev.ua
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