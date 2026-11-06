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Хакери викрали з рахунків французького банку майже 100 млн євро

Кримінал
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Французький банк Crédit Mutuel Arkéa став жертвою масштабної кібератаки. Зловмисники отримали доступ до його рахунків і вивели близько 100 млн євро. Частину викрадених грошей уже вдалося заблокувати.
Про це повідомляє Rapporteur.
За даними видання, хакери атакували рахунок, який банк використовував для переказів коштів до інших фінансових установ. Згодом викрадені гроші конвертували у криптовалюту через спеціалізовані платформи.

Банк намагається повернути кошти

У Crédit Mutuel Arkéa заявили, що інцидент не пов’язаний із людською помилкою. У банку вважають, що це була складна зовнішня кібератака. Наразі фінустанова вживає заходів для повернення грошей, які ще не вдалося заблокувати.
За фактом інциденту прокуратура Парижа розпочала розслідування. Його ведуть за підозрою в атаці на автоматизовану систему обробки даних, вчиненій організованою групою.
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Точну суму збитків поки встановлюють. Банк не підтвердив інформацію видання Le Télégramme про можливі втрати у розмірі 118 млн євро, але визнав, що йдеться про значну суму.
Водночас у Crédit Mutuel Arkéa запевнили, що кібератака не вплинула на фінансову стабільність групи. За оцінкою банку, обсяг викрадених коштів не становить загрози для його фінансового стану.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Банки світуКриптозлочини
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