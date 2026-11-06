Хакери викрали з рахунків французького банку майже 100 млн євро

За даними видання, хакери атакували рахунок, який банк використовував для переказів коштів до інших фінансових установ. Згодом викрадені гроші конвертували у криптовалюту через спеціалізовані платформи.
Банк намагається повернути кошти
У Crédit Mutuel Arkéa заявили, що інцидент не пов’язаний із людською помилкою. У банку вважають, що це була складна зовнішня кібератака. Наразі фінустанова вживає заходів для повернення грошей, які ще не вдалося заблокувати.
За фактом інциденту прокуратура Парижа розпочала розслідування. Його ведуть за підозрою в атаці на автоматизовану систему обробки даних, вчиненій організованою групою.