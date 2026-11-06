Шахрайські кол-центри в Україні ошукали німців на понад 4,3 млн євро

Правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої під виглядом інвестицій у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти ошукали 135 громадян Німеччини. Загальна сума збитків перевищила 4,3 млн євро.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як працювала шахрайська схема

Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.

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Після налагодження довірливого спілкування з потерпілими зловмисники допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв. Надалі незаконно отримані кошти переміщувалися через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертувалися та розподілялися між учасниками злочинної організації.

Правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини, яким завдано збитків на загальну суму понад 4,3 мільйона євро.

Як проходила міжнародна операція

Розслідування проводиться у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини. Між українськими та німецькими правоохоронцями створено спільну слідчу групу (JIT).

Перший етап операції відбувся у серпні 2026 року. Тоді було проведено 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

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За результатами аналізу отриманої інформації у вересні поліцейські провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію та інші речові докази.

За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців.

Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.