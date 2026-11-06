0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шахрайські кол-центри в Україні ошукали німців на понад 4,3 млн євро

Кримінал
1
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
В Україні викрили мережу криптошахраїв
В Україні викрили мережу криптошахраїв
Правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої під виглядом інвестицій у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти ошукали 135 громадян Німеччини. Загальна сума збитків перевищила 4,3 млн євро.
Про це повідомляє Національна поліція України.

Як працювала шахрайська схема

Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.
Читайте також
Після налагодження довірливого спілкування з потерпілими зловмисники допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв. Надалі незаконно отримані кошти переміщувалися через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертувалися та розподілялися між учасниками злочинної організації.
Правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини, яким завдано збитків на загальну суму понад 4,3 мільйона євро.

Як проходила міжнародна операція

Розслідування проводиться у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини. Між українськими та німецькими правоохоронцями створено спільну слідчу групу (JIT).
Перший етап операції відбувся у серпні 2026 року. Тоді було проведено 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях.
Читайте також
За результатами аналізу отриманої інформації у вересні поліцейські провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію та інші речові докази.
За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців.
Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт.
За матеріалами:
Finance.ua
ПоліціяШахраїШахрайство
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems