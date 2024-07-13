У Мінекономіки спрогнозували, чи підвищиться зарплата українців у 2024 році — Finance.ua

У Мінекономіки спрогнозували, чи підвищиться зарплата українців у 2024 році Сьогодні 19:10 — Казна та Політика

У Мінекономіки спрогнозували, чи підвищиться зарплата українців у 2024 році

Українська економіка серйозно постраждала внаслідок початку великої війни. Однак наразі ситуація в цій сфері почала поліпшуватися.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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У відомстві скоригували очікування щодо змін у розмірі зарплати протягом цього року. Показник зростання споживчих цін також буде іншим.

Прогноз зростання споживчих цін

Згідно з новим прогнозом, споживчі ціни очікуються на наступному рівні зростання:

у середньому за рік вони збільшаться на 5,4%;

з грудня по грудень зростуть на 7,9%.

У торішньому прогнозі уряду передбачалося, що середній рівень інфляції за рік становитиме 8,5%. Однак з грудня одного року до грудня наступного цей показник очікувався на рівні 9,7%.

Чи зросте зарплата українців

У попередньому прогнозі середня зарплата очікувалася на рівні 21 809 гривень. Однак, за останніми даними, цей показник, імовірно, буде нижчим і становитиме 20 581 гривню.

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Водночас показник реального зростання зарплати в попередньому прогнозі становив 8,5%. А в нинішньому — 12%. Це зростання пояснюється коригуванням інфляції.

Нагадаємо, за даними Work.ua, від лютого 2024 року розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і складав 20 000 грн. У червні ж ситуація зрушила з плато, і ця позначка збільшилася на 2,5% до 20 500 грн.

Проте таке підвищення сталося завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони. У цивільних професіях розмір середньої зарплати не змінився.

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