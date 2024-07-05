Як «збільшити» свою зарплату за допомогою відпустки — Finance.ua

Як «збільшити» свою зарплату за допомогою відпустки Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Як «збільшити» свою зарплату за допомогою відпустки

Літо — це період відпочинку та відпусток. Однак умови для відпустки можуть різнитися залежно від категорії працівників. При правильному оформленні відпустки можна збільшити дохід за місяць.

Про це йдеться у матеріалі видання «Oboz.ua».

Порядок надання відпусток регулюється Конституцією, Кодексом законів про працю України, Законом «Про відпустки» та нормативно-правовими актами. Відпустки надаються всім працівникам, включно із сумісниками, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та видів діяльності. Це також стосується найманих працівників у фізичних осіб (ФОП), які працюють за трудовим договором.

Виняток становлять особи, які працюють за цивільно-правовим договором (підрядники, які виконують замовлення), а також приватні підприємці — їм відпустка не надається. Крім того, право на відпустку мають не тільки громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства.

Які види відпустки існують в Україні

Відпустки бувають декількох типів і надаються за різних умов:

щорічні — основна та додаткова. Додаткові надаються у зв’язку з навчанням або роботою у шкідливих і важких умовах, через особливий характер праці та інших, наприклад, для окремих категорій ветеранів війни;

творчі — для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників тощо;

соціальні — у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з усиновленням дитини, працівникам, які мають неповнолітніх дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи;

без збереження заробітної плати. Бувають за згодою сторін і такі, що надаються в обов’язковому порядку. Відпустка за згодою сторін надається за сімейними обставинами та з інших причин, а її тривалість становить не більше 15 календарних днів на рік. Відпустка, що надається в обов’язковому порядку, передбачена для певних категорій населення, перелічених у статті 25 закону «Про відпустки». Її тривалість визначено окремо для кожної категорії. Наприклад, пенсіонери-працівники можуть взяти до 30 днів такої відпустки, а молодята — до 10 днів.

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Тривалість щорічної основної відпустки для різних працівників становить мінімум 24 календарні дні за відпрацьований рік, починаючи з дати укладення трудового договору. Сезонним і тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу, і вона може бути меншою за 24 дні.

Окремі категорії працівників мають право на подовжену відпустку:

керівники навчальних закладів, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники — до 56 календарних днів;

особи молодше 18 років — 31 календарний день;

особи з інвалідністю I і II груп — 30 календарних днів;

особи з інвалідністю III групи — 26 календарних днів.

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Відпустка збільшується для працівників, зайнятих на шкідливих і важких умовах праці, таких як підприємства вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної та інших галузей промисловості. За кожні два відпрацьовані роки до їхньої щорічної основної відпустки додається по два додаткові дні.

Правильне оформлення відпустки

Нещодавно запроваджено правило, згідно з яким наймані працівники можуть взяти відпустку не раніше ніж через шість місяців безперервної роботи. У наступні роки відпустка надається згідно з графіком відпусток, який затверджується роботодавцем на початку року.

Якщо в графіку зазначено тільки місяць надання відпустки, працівник має подати заяву щонайменше за три тижні до її початку.

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Щорічну відпустку можна розділити на частини будь-якої тривалості, проте її основна частина має становити не менше 14 днів поспіль. Працівник може почати відпустку з кількох днів, потім узяти основні два тижні, і завершити відпустку днями, що залишилися. Роботодавець не зобов’язаний погоджувати поділ відпустки і може відмовити в ньому.

Як оформити відпустку, щоб отримати більше грошей

Відпускні виплачуються разом із вихідними, що означає, що оплата за 5-денну відпустку з понеділка по п’ятницю буде нижчою, ніж за 7-денну (з понеділка по неділю), попри те, що кількість відпочинкових днів у працівника однакова. Однак у такому разі йому доведеться обійтися на два дні відпускних менше.

Оплата одного відпускного дня розраховується так: спочатку сумарна річна зарплата ділиться на кількість робочих днів у році, після чого віднімаються офіційні вихідні. За зарплати в 10 тисяч гривень це матиме такий вигляд:

120 000/(365 — 11) = 338,9 грн за день.

Якщо в місяці 22 робочі дні, то один будній оцінюється в 454,5 гривні. Тому працівник, який оформив відпустку на 5 робочих днів, отримає 7726,5 гривні зарплати плюс 1694,5 гривень за відпустку. Тобто, в сумі зарплата цього місяця становитиме 9421 гривню. Якщо ж оформити відпустку на 5 будніх днів + два вихідних у відпустку + два вихідних після неї, то оплата відпустки складе вже 3050,1 гривні. А сукупна зарплата за місяць становитиме 10 776 грн. Тобто, заробіток збільшиться на 776 грн.

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