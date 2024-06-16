У Держпраці відповіли, чи можна отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки — Finance.ua
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У Держпраці відповіли, чи можна отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки

Особисті фінанси
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У Держпраці відповіли, чи можна отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки
У Держпраці відповіли, чи можна отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки
Працівник може замінити частину щорічної відпустки грошовою компенсацією.
Про це розповіли у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.
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Фахівці роз’яснили вимоги статті 24 Закону України «Про відпустки», відповідно до яких у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи.
Якщо ж працівник звільнятися не збирається, за його бажанням частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією, але при цьому тривалість використаних щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою, ніж 24 календарних дні за кожен відпрацьований рік.
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Нагадаємо, працевлаштовані громадяни мають право на щорічну відпустку. Проте, перебуваючи у простої, можна використати лише 24 дні відпустки.
Також військовим затвердили додаткові відпустки за знищену російську техніку. Раніше Кабмін прийняв постанову, якою встановлюється виплата одноразової винагороди 70 тисяч гривень військовим, що 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території.
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За матеріалами:
Finance.ua
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