Поради поліції: як захистити оселю від квартирних шахраїв під час відпустки — Finance.ua

Поради поліції: як захистити оселю від квартирних шахраїв під час відпустки Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Поради поліції: як захистити оселю від квартирних шахраїв під час відпустки

У сезон літніх відпусток громадяни залишають свої помешкання без нагляду, тож до них можуть проникнути крадії.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Правоохоронці підготували найпростіші поради про те, як уберегти своє житло від злочинних посягань.

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Коли їдете з дому, не залишайте ключі від квартири в «умовленому місці» — під килимком, на коробці дверей та інших схожих місцях.

Подбайте про пасивний захист — надійні вхідні двері та замки. Мешканцям перших і останніх поверхів слід продумати варіант встановлення решіток на вікнах своїх квартир.

Не зберігайте у квартирі значні суми грошей, ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про цінності, що зберігаються у вас.

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Залишаючи свою квартиру або будинок на кілька днів або тижнів, домовтеся із сусідами, щоб вони наглядали за вашою оселею і регулярно виймали кореспонденцію з вашої поштової скриньки.

Зачиніть вікна та балкони, щоб зловмисники не могли пролізти у житло.

Ще одним дієвим способом захисту є встановлення систем сигналізації. Можна звернутися до спеціальних охоронних структур.

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Не викладайте фото вашої оселі в інтернеті, зберігайте у таємниці інформацію про те, які цінні речі є вдома.

Нагадаємо, майже 90% випадків карткового шахрайства пов’язані із розголошенням персональних даних користувачів. У 2023 році сума збитків через шахрайське використовування платіжних карток перевищила 800 млн. грн., що більш як на 70% перевищує показники 2022 року.

Крім того, за аналізований період на 25% збільшилася кількість сумнівних операцій: вона перевищила 270 тис.

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